Uomini e donne, prima registrazione fatta e tante novità. La trasmissione di Maria De Filippi torna a settembre nella consueta fascia pomeridiana su Canale 5. Le anticipazioni arrivano grazie al Vicolo delle news. In studio, adeguatamente messo a norma per il distanziamento sociale e l'evitamento dei contagi, Enzo Capo e Pamela Barretta.

La ex coppia ha uno scontro acceso in studio, durante il quale Pamela fa accuse piuttosto pesanti sull'ex compagno, conosciuto proprio all'interno del programma e con il quale ha avuto una storia lontano dalle telecamere per diversi mesi. Barretta ha portato prove che ''incastrerebbero'' Enzo, accusato di avere una relazione con una 18enne.

Uomini e Donne anticipazioni, Pamela Barretta avrebbe telefonato alla ragazza

Nel corso della prima registrazione di Uomini e Donne c'è stato spazio anche per Giovanna Abate e Sammy Hassan che, dopo la rottura, hanno litigato di nuovo in studio. Grande parte del tempo è stato però dedicato a Pamela Barretta ed Enzo Capo. I due avevano provato a rimettere insieme i pezzi più volte, ma senza risultato. Troppe le differenze caratteriali, come spesso la ex coppia aveva ribadito nel parterre del Trono Over.

Stando alle anticipazioni di U&D, Pamela e l'ex compagno hanno litigato furiosamente in studio. Barretta si è dichiarata single e pronta a conoscere nuovi uomini, nella speranza di trovare l'amore vero.

Anche Enzo rimarrà in trasmissione con lo stesso intento. Da lì a poco, si scatenerà la bufera,

Nuove accuse contro Enzo

Pamela, come riportano le anticipazioni della prima registrazione di Uomini e Donne (fonte Il vicolo delle news) ha portato il telefono per dimostrare quanto sostiene: Enzo avrebbe una relazione con una ragazza di 18 anni che vive a Stoccarda, tale Lucrezia.

La risposta di Capo fa calare il gelo in studio.

Enzo ha infatti raccontato che Lucrezia lo ha lasciato per via di Pamela, che ossessionata da lui, avrebbe fatto di tutto per indagare sul loro conto. Tina interviene, riportando che Barretta sarebbe riuscita ad avere il numero di cellulare della 18enne e che l'avrebbe chiamata per accertarsi del tipo di rapporto tra lei e l'ex fidanzato.

Volano stracci al Trono Over di Uomini e Donne

Lo scontro tra Enzo e Pamela si è concluso nel peggiore dei modi. Barretta, inviperita, ha preferito lasciare lo studio tra il mormorio del pubblico mentre Enzo è rimasto seduto al suo posto, con il desiderio di conoscere altre donne e chissà, trovare quella giusta.

Durante l'acceso scontro tra Enzo e Pamela nella prima registrazione di Uomini e Donne, Gianni Sperti ha preferito non intervenire, al contrario di Tina che, a difesa di Capo, ha raccontato di come Pamela sia riuscita - non si sa come - a recuperare il numero di telefono della 18enne per poi chiamarla.