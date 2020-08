Venerdì 28 agosto è stata registrata la seconda puntata della nuova stagione di U&D, quella che debutterà in televisione lunedì 7 settembre. Vicolo delle News informa i fan del dating-show che Gemma Galgani è stata la protagonista assoluta di gran parte dell'appuntamento, litigando con Sirius sempre sugli stessi argomenti. Dopo aver presentato Davide e Gianluca, Maria De Filippi ha approfondito le storie di Sophie e Jessica, due nuove troniste che hanno alle spalle vite opposte.

Gemma al centro delle dinamiche delle nuove puntate di U&D

La conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli è finita durante l'estate (attorno a metà luglio), ma a Uomini e donne ancora si parla di loro e del breve ma intenso rapporto che hanno avuto prima delle vacanze.

Le anticipazioni della puntata che è stata registrata il 28 agosto, infatti, informano i fan del programma che la dama ha monopolizzato quasi un'ora e mezza del tempo a disposizione con i suoi infiniti battibecchi con Sirius.

I due hanno discusso a lungo su come è terminata la loro frequentazione e la torinese ha trovato supporto negli altri membri del parterre del Trono Over, che hanno accusato il giovane cavaliere di aver usato la 70enne per avere un ritorno d'immagine e popolarità.

La protagonista della versione "senior" del dating-show, inoltre, ha fatto un'esterna con un suo nuovo corteggiatore ed ha confermato il litfting al quale si è sottoposta nelle scorse settimane per migliorare il viso e il suo aspetto fisico in generale.

Notizie sulle nuove troniste di U&D

Se nel corso della prima registrazione stagionale di U&D si è parlato soprattutto sui due ragazzi che il pubblico ha voluto sul trono (esprimendo una preferenza nel sondaggio indetto su Witty Tv), durante la seconda puntata l'attenzione è stata quasi tutta per le nuove troniste.

Maria De Filippi ha presentato al pubblico presente Sophie, una 18enne che ha alle spalle una sola relazione di sei mesi finita per un tradimento. La ragazza sostiene di non fidarsi più dell'altro sesso dopo la prima grande delusione d'amore che ha vissuto non molto tempo fa. La neo tronista lavora come modella nello showroom di Chiara Ferragni ed ha un ottimo rapporto con i genitori.

Jessica, invece, ha 29 anni, è mamma ed ha un controverso legame soprattutto con il papà. La nuova protagonista del Trono Classico è una tatuatrice, ma al momento lavora alle Poste e si presta a posare per servizi fotografici per arrotondare e non far mancare nulla al figlio di 5 anni.

Nessun ospite nella seconda registrazione di U&D

Le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata venerdì 28 agosto, fanno sapere che non c'è stato nessun ospite ad animare la registrazione (il giorno prima si sono ritrovati davanti alle telecamere Enzo e Pamela, Giovanna e Sammy, ex coppie che sono "scoppiate" durante l'estate).

Il cavaliere Capo, però, è tornato a far parte del parterre del Trono Over e, chiusa la litigiosa relazione con Barretta, ha chiesto il numero di telefono di Valentina Autiero, che però ha preferito non iniziare questa conoscenza.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri non erano in studio per spiegare come mai tra loro è finita, deludendo i tanti fan che ancora sperano in un lieto fine.

Armando Incarnato ha provato a corteggiare una new entry del parterre ma, dopo essersi sentito con lei per qualche giorno, ha ricevuto un "no" alla proposta di uscire insieme: lei preferiva di gran lunga andare a cena con le amiche.

I tronisti giovani, infine, hanno eliminato molti loro spasimanti e, soprattutto Davide e Gianluca si sono resi protagonisti di alcuni piccoli scontri verbali.