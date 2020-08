La conoscenza tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani sarebbe arrivata al capolinea. Nelle scorse ore, il corteggiatore di Uomini e donne ha postato su Instagram una citazione che, secondo alcuni, sarebbe indirizzata alla dama piemontese. Il 26ene ha precisato che chi apprezza una persona non si mette nella condizione di perderla.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si sono conosciuti attraverso il nuovo format di Uomini e Donne. Successivamente, il 26enne aveva deciso di confrontarsi nel dating show per conquistare la dama. Sebbene Nicola e Gemma abbiano sempre affermato che la differenza d'età non fosse un problema, su questo aspetto l'opinione pubblica si è spaccata.

Nicola rompe il silenzio

Nicola Vivarelli ha rotto il silenzio su Instagram. Il giovane corteggiatore di Gemma Galgani ha condiviso con i suoi follower un pensiero: "Mia madre una volta mi ha detto: 'Una persona che ti apprezza non si metterebbe mai nella condizione di perderti'". Il 26enne, sotto alla citazione, ha inserito l'emoticons dell'ok, come a dire che se Gemma avesse tenuto davvero a lui non avrebbe deciso di sparire nel nulla.

La 70enne, infatti, da tempo non pubblica più un pensiero o una dedica all'aitante corteggiatore. Nonostante Gemma abbia sempre lottato per difendersi dalle critiche, terminata la stagione di Uomini e Donne ha smesso di avere attenzioni per il 26enne.

Non è escluso che Gemma Galgani, dopo una breve frequentazione lontani dai riflettori, abbia capito che la storia con Nicola Vivarelli non possa avere un futuro.

Nelle scorse settimane, lo stesso Vivarelli aveva confidato di avere più volte invitato la dama in Toscana, ma quest'ultima avrebbe sempre rifiutato di raggiungerlo. Nel suo post il giovane non ha nascosto la delusione per l'atteggiamento di Gemma.

Vivarelli avvistato con una ragazza

In attesa di capire cosa stia accadendo alla conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, quest'ultimo è stato avvistato in un bar in compagnia di una ragazza mora sui trent'anni.

Non è chiaro quali rapporti ci siano tra i due: la giovane potrebbe essere semplicemente un'amica del corteggiatore di Uomini e Donne. Secondo altri, invece, la ragazza avvistata con Nicola sarebbe la sua nuova fiamma.

Intanto, l'inizio di una nuova stagione del dating show è sempre più vicina. I telespettatori così potranno capire realmente cosa stia accandendo tra la dama e il suo spasimante.

Appena era terminato Uomini e Donne, Nicola e Gemma avevano continuato la conoscenza: il 26enne era spesso andato a Roma per vedere Galgani. Ad un tratto, però, la 70enne sarebbe sparita di punto in bianco. L'unica cosa certa è che Gemma Galgani ha trascorso qualche giornata di relax in compagnia dell'amica Ida Platano.