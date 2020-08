Nei prossimi episodi di Un posto al sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3, Angela verrà a conoscenza di una scomoda verità e si ritroverà davanti a un bivio: dovrà prendere una decisione importante che potrebbe cambiare il futuro di suo fratello.

Angela verrà a conoscenza di un segreto riguardante Susanna

Nell'episodio del 31 agosto di Un posto al sole Angela si ritroverà davanti a una scelta difficile. La donna, venuta a conoscenza della sbandata di Susanna per Eugenio, dovrà decidere se rivelare la verità al fratello prossimo alle nozze con la ragazza. Nel frattempo Mariella e Guido inviteranno a cena Cotugno che confermerà la sua tirchieria.

Guido e Mariella, però, saranno ancora ignari del fatto che l'uomo possiede ingenti ricchezze.

Nella puntata in onda il 1 settembre Angela deciderà di affrontare la futura cognata: Susanna sarà costretta a guardare dentro di sé per capire quali sono i suoi reali sentimenti verso Niko. Intanto Marina e Ferri, anche se per poco, avranno modo di ritrovare la complicità di un tempo. Silvia e Michele saranno preoccupati per Rossella e le faranno una proposta per aiutarla a credere nelle sue capacità. La ragazza infatti, da qualche tempo, sembra aver perso l'autostima e Michele e sua moglie le daranno tutto il sostegno possibile. Per quanto riguarda Fabrizio durante un viaggio di lavoro farà la conoscenza di una donna tanto affascinante quanto misteriosa.

Nell'episodio del 2 settembre di Un posto al sole Tregara avrà dei ripensamenti

Nella puntata del 2 settembre di Un posto al sole, Tregara si ritroverà a confrontarsi con la propria coscienza e di conseguenza tenterà di provare a risarcire almeno in parte Clara per tutto il male che le ha fatto in passato.

Per quanto riguarda Filippo e Serena, i due saranno costretti a passare del tempo insieme a causa della recita della figlia Irene. Nel frattempo Susanna, in occasione dell'imminente matrimonio, farà a Renato una proposta inaspettata.

Nell'episodio in onda il 3 settembre i preparativi per l'addio al nubilato di Susanna e l'addio al celibato di Niko saranno in corso.

Inoltre Serena farà una scoperta difficile che la porterà a uno scontro con Leonardo. Finalmente nella puntata del 4 settembre si potrà assistere al matrimonio tra Niko e Susanna. Tutti si ritroveranno in chiesa per la cerimonia e nel frattempo Silvia e Michele riusciranno finalmente a capire a cosa è dovuto il malessere della figlia.