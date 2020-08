Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea 'Un posto al sole'. Secondo le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Rai 3 nel corso della settimana tra il 24 e il 28 agosto, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno.

Viola sarà parecchio turbata e sofferente dopo la scoperta di quanto accaduto tra suo marito e Susanna e per questo motivo si allontanerà da lui. Clara si metterà nuovamente nei guai e chiederà aiuto ad Angela e Giulia. Per Cotugno arriverà una nuova sfida da affrontare, necessaria per conquistare Dolly.

Giulia e Angela aiuteranno Clara

Angela e Giulia Poggi cercheranno di aiutare Clara, visibilmente preoccupata per Alberto e per la prolungata e ingiustificata assenza di sua madre Nunzia. Nonostante l'aiuto ricevuto, la ragazza si metterà comunque in una situazione molto pericolosa.

Marina Giordano, certa che Ferri non le porti più rancore, gli chiederà un favore, ma ben presto si accorgerà che l'uomo non l'ha ancora perdonata.

Rossella rischierà di arrivare in ritardo alla seduta d'esame e di saltare l'appello.

La scoperta di Clara

Venuta a conoscenza del segreto che lega suo marito e Susanna, Viola si mostrerà parecchio turbata. Clara invece farà una terribile scoperta e, trovandosi in pericolo, chiederà nuovamente aiuto alle Poggi.

Intanto Filippo comincerà seriamente a riflettere sul fatto di intraprendere la strada della separazione giudiziale e inizierà a valutare tutte le possibili conseguenze che ne potrebbero derivare.

Cotugno, deciso a conquistare in cuore di Dolly, si cimenterà in un'esilarante sfida con Franco Boschi.

La decisione di Nicotera

Eugenio deciderà di procedere con un nuovo blitz per catturare Mariano Tregara, proprio mentre Clara deciderà di incontrare l'unica persona in grado di darle sollievo. Filippo e Serena cominceranno invece a rendersi conto delle conseguenze che potrebbero derivare dalle loro azioni.

La 'conquista' di Dolly da parte di Cotugno fallirà, ma l'uomo dimostrerà di avere delle doti del tutto inaspettate.

Giulia e Angela proveranno ancora una volta a mettere in guardia Clara da Alberto. Tregara invece esprimerà il desiderio di vedere per un'ultima volta sua figlia, ma questa volontà potrebbe costargli davvero molto caro. Nonostante Ornella e Raffaele cerchino di alleggerire la posizione di Eugenio, intercedendo per lui, Viola continuerà a volerlo tenere lontano dopo quanto scoperto.

Filippo e Serena invece si allontaneranno sempre di più e la loro distanza finirà per alimentare anche i sensi di colpa di Susanna nei confronti del suo futuro marito.

Patrizio e Rossella si ritroveranno in una situazione molto pericolosa, mentre Viola continuerà a tenere lontano suo marito nonostante le pressioni della sua amica Angela.

Fabrizio Rosato partirà per lavoro, mentre Marina Giordano e Ferri non perderanno occasione per punzecchiarsi. Infine Cotugno dimostrerà ancora una volta di essere tirchio e il suo comportamento infastidirà parecchio Guido, ignaro di un segreto che nasconde.