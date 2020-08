A Un posto al sole la storyline riguardante la crisi coniugale tra Serena e Filippo si arricchirà presto di un altro capitolo. Le trame riguardanti le puntate in onda nella settimana dal 24 al 28 agosto, rivelano che il Sartori dopo aver scoperto il segreto di Leonardo, sarà determinato ad allontanarlo da sua figlia ed entrerà in guerra con la sua ex moglie. Nel frattempo, Angela e Giulia proveranno ad aiutare Clara che si è messa in una situazione davvero pericolosa mentre Viola continuerà ad avere un atteggiamento intransigente nei confronti di suo marito Eugenio. Infine, Cotugno nasconderà un segreto.

Un posto al sole: Filippo vuole intraprendere la separazione giudiziale

Le trame Un posto al sole dal 24 al 28 agosto, rivelano che Giulia ed Angela cercheranno di dare un po' di serenità a Clara, la quale è in pena sia per Alberto sia per sua madre che è assente da diverso tempo. La ragazza, poi, si ritroverà in una situazione davvero molto pericolosa. Nel frattempo, Marina convinta che i rapporti tra le e Roberto siano migliorati, chiederà un favore all'uomo, ma lui mostrerà risentimento nei confronti della Giordano. Poco dopo, Rossella rischierà di non sostenere l'esame a causa di un ritardo mentre Viola sarà sempre più turbata dalla rivelazione di Eugenio circa ciò che è accaduto con Susanna.

Intanto, Clara scoprirà una terribile verità ed essendo in pericolo si rivolgerà a Giulia e ad Angela per chiedere loro aiuto. Più tardi, Filippo rifletterà se intraprendere o meno la separazione giudiziale, in quanto ciò potrebbe avere delle conseguenze spiacevoli su tutte le persone che ne saranno coinvolte.

Intanto, Cotugno, determinato a fare breccia nel cuore di Dolly, farà un'indimenticabile sfida con Franco.

Un posto al sole, spoiler 24-28 agosto: Viola distante da Eugenio

Gli spoiler Un posto al sole fino al 28 agosto, ci dicono che Nicotera metterà in atto un nuovo blitz per poter arrestare Tregara mentre Clara deciderà di incontrare la sola persona che potrebbe aiutarla ad alleggerire l'angoscia che prova.

Nel frattempo, Serena e Filippo capiranno che la battaglia che li aspetta sarà davvero molto dura. I due, poi si renderanno conto che la distanza tra loro sembra davvero incolmabile e la loro situazione getterà nello sconforto Susanna, la quale si sentirà profondamente in colpa nei confronti di Niko. Poco dopo, Cotugno pur avendo fallito nel tentativo di conquistare Dolly, dimostrerà di avere delle risorse inaspettate. Nel frattempo, Angela e Giulia cercheranno di far capire a Clara che tipo di uomo sia realmente Alberto. Riusciranno nel loro intento? Poco dopo, Tregara deciderà di vedere per l'ultima volta sua figlia anche se ciò potrebbe costargli caro. Intanto, Raffaele e Ornella proveranno a convincere a convincere Viola a dare un'altra possibilità ad Eugenio, ma lei continuerà a rifiutare la sua vicinanza.

Un posto al sole: Cotugno nasconde un segreto

Nei prossimi episodi di Un posto al sole vedremo Rossella e Patrizio cacciarsi in una situazione piuttosto pericolosa. Nel frattempo, Viola continuerà ad avere un atteggiamento intransigente nei confronti di suo marito Eugenio nonostante le pressioni di Angela che la invita a più riprese a riflettere sul suo matrimonio e a dare all'uomo che ama una seconda chance. Poco dopo, Fabrizio partirà per la Russia mentre Marina e Roberto inizieranno una sottile sfida fatta di colpi di fioretto. Intanto, Cotugno dimostrerà ancora una volta la sua taccagneria e ciò farà indisporre non poco Guido, il quale però non sa nulla del segreto che nasconde il collega.