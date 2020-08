Un posto al sole è tornato in onda su Rai 3 dopo oltre 100 giorni dalla sospensione e le storie sono come sempre ricche di colpi di scena, come quella che vede protagonista il magistrato Nicotera nella lotta al clan Tregara. A tal proposito, le trame inerenti gli episodi in onda dal 10 al 14 agosto, rivelano che l'uomo verrà ricattato da Alberto Palladini, il quale invischiato nella vicenda cercherà di uscirne pulito a modo suo.

Nel frattempo, Rossella entrerà in crisi a causa di un episodio spiacevole accaduto in ospedale, mentre Silvia sarà sconvolta per una brutta notizia. Infine, Cotugno cercherà di conquistare Dolly mentre Filippo e Serena litigheranno per un piccolo incidente occorso ad Irene.

Un posto al sole: faccia a faccia tra Alberto ed Eugenio

Le trame Un posto al sole, rivelano che Eugenio e Susanna dopo alcuni momenti di turbamento, torneranno alle proprie vite, mentre Alberto si preparerà a tirarsi fuori dai guai a modo suo. L'ex avvocato metterà a punto un piano dei suoi per uscirne pulito.

Nel frattempo, Silvia riceverà una brutta notizia che la sconvolgerà e Rossella vivrà un momento molto difficile in ospedale quando si troverà ad affrontare una situazione complicata durante il tirocinio. Poco dopo, Cotugno cercherà di realizzare un'impresa ai limiti dell'impossibile, ovvero conquistare il cuore di Dolly e per farlo chiederà aiuto a Guido, il quale insieme a Mariella si cimenterà nel ruolo di Cupido per dargli una mano.

Intanto, Alberto ed Eugenio avranno un confronto faccia a faccia. In che modo risolveranno la complicata questione? Più tardi, Silvia verrà coinvolta in un imprevisto e ciò darà a Rossella e Alex un'occasione per collaborare. Le due riusciranno ad andare d'accordo oppure ciò creerà ulteriori tensioni tra loro?

Un posto al sole, spoiler al 14 agosto: Nicotera ricattato da Alberto

Gli spoiler Un posto al sole fino al 14 agosto, ci dicono che la piccola Irene sarà vittima di un incidente e ciò farà dilagare il rancore tra Serena e Filippo, il quale sarà anche molto geloso dell'ex moglie. Tutto ciò, farà esplodere nuovamente le tensioni che hanno caratterizzato il loro rapporto nell'ultimo periodo.

Nel frattempo, Nunzia deciderà di non aiutare più Mariano Tregara a nascondersi come aveva fatto finora. Poco dopo, Nicotera ripenserà al ricatto di Alberto e non potrà fare a meno di non preoccuparsi per la serenità della sua famiglia. Per tale motivo proverà a parlare nuovamente con il Palladini per farlo ragionare. Tuttavia, non è solo è solo questo a preoccuparlo, ma anche le difficoltà ad arrestare Tregara. Intanto, Rossella proverà dispiacere per non essere riuscita a dare una mano al Caffè Vulcano ed inoltre dovrà andare in ospedale dove dovrà superare un'altra prova. Più tardi, Clara darà la sensazione di voler tornare da Alberto, mentre sua madre Nunzia, dopo aver deciso di non dare più una mano a Tregara, lotterà con i suoi sentimenti.

Un posto al sole: Rossella in crisi nera

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, vedremo Ornella comportarsi come una seconda madre con Rossella che andrà in crisi nera per essersi bloccata durante il tirocinio in ospedale. L'esperta dottoressa facendo leva sulla bravura della ragazza, la incoraggerà a non mollare.

Nel frattempo, Eugenio si ritroverà a dover affrontare degli imprevisti a causa del ricatto di Alberto. Più tardi, le paure intime di Filippo verranno nuovamente a galla e Serena dovrà fare i conti questi aspetti. L'eccessiva apprensione di Sartori non farà altro che acuire la crisi che li ha portati alla separazione legale. Nel frattempo, Cotugno si preparerà ad incontrare Dolly con un appuntamento romantico, ma il vigile si renderà conto presto di quanto sia difficile fare breccia nel cuore della sofisticata donna.