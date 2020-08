Le anticipazioni della puntata di Una vita che verrà trasmessa su Canale 5 martedì 4 agosto 2020 annunciano che Genoveva e Alfredo pur di raggiungere il loro scopo sono disposti a tutto. La volontà dei due è quella di distruggere finanziariamente tutta Acacias 38.

Ramón è felice di incontrare sua figlia Milagros, ma l'uomo combina un pasticcio dietro l'altro e la figlia si allontana da lui. Solo l'intervento provvidenziale di Carmen riesce a sistemare il rapporto tra i due. Cinta è triste e la madre non capisce cosa affligga sua figlia.

I Bryce mostrano tutta la propria cattiveria

Nella puntata di Una Vita di martedì 4 agosto Genoveva e Alfredo mostrano la loro volontà di distruggere finanziariamente Acacias 38 e tutti i suoi abitanti. I Bryce dapprima propongono a Felipe e a sua moglie di investire nella banca americana. Genoveva e Alfredo lodano la banca americana e la descrivono come una grande opportunità nella quale investire; successivamente arrivano ad organizzare un rinfresco nella loro abitazione per cercare di convincere quante più persone possibili ad investire nella loro proposta. La spietatezza dei due è forte e molte sono le persone che sembrano credere alle loro parole.

Ramón felice di vedere Milagros

Nella puntata di Una Vita di martedì 4 agosto Ramón rivede Milagros.

Padre e figlia non passano del tempo insieme da molto e il Palacios è agitato.

Ovviamente, la bambina gli ricorda Trini e, per certi versi, è l'unico legame che è rimasto all'uomo con la defunta moglie. Per cercare di accattivarsi le simpatia della figlia, l'uomo le regala un pagliaccio: Il pupazzo non sortisce l'effetto desiderato e finisce per spaventare la piccola.

Ramón per rimediare regala alla bambina un dolce, che però causa alla piccola una reazione allergica. Da quel momento in poi Milagros si mostra insofferente nei confronti del padre e cerca di farglielo capire in tutti i modi. Palcios è disperato e non sa come fare per ricucire il rapporto con la figlia.

Carmen, che vuole sinceramente bene alla piccola, anche se offesa poiché non è stata avvisata dell'arrivo della bambina, decide di ricucire il rapporto tra Milagros e il padre.

Palacios per sdebitarsi fa capire a Carmen di essere riconoscente e di considerarla parte importante della sua famiglia. L'uomo decide, quindi, di invitare la donna a una cena di famiglia per far sì che ella capisca quanto lui la tiene in considerazione.

Una Vita: Bellita è arrabbiata con Felicia

Le anticipazioni per la soap opera Una Vita mostrano Cinta molto triste e Bellita non ne capisce il motivo. Cinta soffre anche fisicamente e i suoi genitori sono in apprensione per lei. Bellita cerca di scoprire cosa affligge la figlia e cosa la renda così triste: Emilio, infatti, ha deciso di chiudere il rapporto con lei poiché sua madre Felicia non è favorevole ala loro unione.

Felicia, infatti, rimarca chiaramente di non essere ben disposta a imparentarsi con una famiglia di artisti, che non considera all'altezza. Il ragazzo, nonostante si sia mostrato così remissivo e arrendevole alla volontà della madre, risente della decisione presa e si mostra svogliato e triste anche sul lavoro. Felicia lo rimprovera aspramente e la situazione non migliora.