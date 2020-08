Le anticipazioni per la puntata di Una vita che viene trasmessa martedì 5 agosto rivelano la cattiveria di Genoveva. La donna, insieme ad Alfredo, si è prefissata l'obiettivo di distruggere economicamente tutta Acacias 38. Al fine di raggiungere il proprio scopo, la coppia non si ferma dinanzi a nulla e agisce per rapire Milagros. Cesareo rimprovera Servante per il suo atteggiamento con Marcelina. La donna, infatti, viene caricata di doveri dall'uomo, mai felice dei risultati. Il padrone della pensione Buena noche non accetta le critiche e risponde per le rime. Bellita cerca di scoprire cosa affligge sua figlia Cinta, la realtà la fa adirare e la sua reazione è sorprendente.

La giovane, infatti, da giorni appare triste provata e la sua famiglia non riesce a darsi pace e a capire cosa si nasconde dietro il suo comportamento.

Una vita: Genoveva trama di rapire Milagros

Nella puntata di Una vita che va in onda il 5 agosto si scopre che Genoveva sta tramando di rapire la piccola Milagros. L'obiettivo della donna è quella di evitare che Felipe entri in possesso della relazione sulla banca americana. L'uomo, infatti, non si fida dei Bryce e della loro proposta di investimento e chiede all'amico di sempre di indagare per suo conto. Ramon non esita ad aiutare Felipe e chiede a un suo amico di fare qualche ricerca sulla banca americana. Ramon è disperato per la perdita della figlia avuta da Trini.

Grazie all'aiuto di Carmen era appena riuscito a instaurare con Milagros un rapporto padre-figlia, dopo il disagio dovuto alla lontananza e ai pasticci da lui combinati. L'aiuto di Carmen nel sanare il legame tra Palacios e Milagros permette al rapporto tra Carmen e Ramon di riconciliarsi.

Una vita: Cesareo rimprovera Servante

Nella puntata di Una vita che viene trasmessa martedì 5 agosto, Cesareo si scaglia contro Servante. L'uomo, secondo, Cesareo è reo di essere troppo dipendente dall'aiuto di Marcelina, anzi. Secondo il sorvegliante Cesareo, Servante costringe la donna a fare molto più del suo lavoro, sfruttandola.

Servante a sentire queste accuse si adira fortemente e risponde a tono e senza mezzi termini. Il padrone della pensione Buena noche non accetta le critiche e risponde per le rime e tra i due c'è un accesso scambio di opinioni. Questa esplosione di rabbia dà la forza all'uomo di recuperare la voce all'improvviso.

Una vita: Bellita è arrabbiata con Felicia

Le anticipazioni per la soap opera Una vita mostrano Cinta molto triste. Bellita non capisce come mai sua figlia sia così triste. Cinta soffre anche fisicamente e i suoi genitori sono in apprensione per lei. Dopo avere indagato a lungo, Bellita scopre che Cinta è triste per amore. Emilio, infatti, ha chiuso il rapporto con lei poiché sua madre Felicia non era favorevole alla loro unione.

L'uomo non è stato in grado di tenere testa alla propria madre e di combattere per l'amore che nutre per Cinta. Il giovane decide, così, di chiudere con la ragazza e di seguire la volontà materna. Felicia, infatti, rimarca chiaramente di non essere ben disposta a imparentarsi con una famiglia di artisti, persone che non considera all'altezza della sua famiglia. Questa scoperta fa arrabbiare profondamente Del Campo che si precipita furiosa al ristorante. La donna non accetta di essere disprezzata e soprattutto di vedere sua figlia triste per colpa del capriccio di una donna meschina e superficiale come Felicia. Bellita fa una scenata a Felicia davanti a tutti e nelle prossime puntate è possibile vedere come le due donne siano decise a darsi battaglia.

Le puntate di Una vita vengono trasmesse alle ore 2 e 10 del pomeriggio su Canale 5 e poi il sabato in prima serata su Rete 4.