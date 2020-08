Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera iberica "Una vita", ambientata nella Spagna cittadina dei primi decenni del '900. Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 9 al 15 agosto 2020, tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 14:10 e sabato in prima serata su Rete 4.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno ai tentativi di Genoveva di convincere gli abitanti di Acacias ad investire nel banco americano, all'incidente che coinvolgerà Ramon e alla scelta di Felipe di indagare sul medico che mentì ad Agustina sul suo stato di salute.

Carmen riesce a riscattarsi davanti alle vicine di Acacias

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che Bellita impegnerà uno dei suoi bracciali per permettere a Cinta di partecipare ad un pranzo di beneficenza insieme a Rafael. Sarà proprio in quell'occasione che Emilio inizierà ad essere molto geloso della giovane. A tale evento parteciperanno anche Carmen e Ramon che non saranno visti di buon occhio da Susina, Rosina e Felicia, che li guarderanno dall'alto in basso. Le tre donne, però, saranno costrette a cambiare la loro opinione su Carmen quando la giovane gli dimostrerà di essere una persona più colta ed informata di loro. Nel frattempo, Ramon continuerà ad indagare sulla banca americana e a discutere con Antonito sul suo brevetto.

Genoveva cercherà di sedurre Antonito per convincerlo ad investire i suoi risparmi nella banca americana. Il giovane declinerà le avance della Salmeron assicurandole, però, di avere intenzione di seguire i suoi consigli ed investire nell'istituto bancario da lei raccomandato. Cesareo sentirà Camino parlare nel sonno quando quest'ultimo si addormenterà al ristorante.

Felipe assicurerà ad Agustina che lei non è malata e che la diagnosi del medico era sbagliata.

Felipe decide di indagare su Maduro

Ursula inizierà a temere per la sua sicurezza quando Felipe deciderà di rintracciare il dottor Maduro per capire chi lo ha pagato per mentire ad Agustina. La famiglia Pasamar continuerà ad affermare che Camino è impossibilitata a parlare quando Cesareo inizierà a chiedergli spiegazioni in merito.

Cinta si rifiuterà a credere alle parole di Emilio, quando il giovane la informerà che Rafael potrebbe essere un impostore. Intanto Antonito, Liberto, Josè e Susana si recheranno a casa Bryce per informare i due coniugi di non essere in grado di portare a termine i loro investimenti. Nel frattempo, Ramon rimarrà coinvolto in un incidente con la carrozza.

Liberto chiederà a Rosina di limitarsi negli acquisti insieme a Carmen, perché i loro avvocati li hanno avvisati che la miniera d'oro in cui avevano investito si sta esaurendo. Più tardi, tutti gli abitanti di Acacias rimarranno sconvolti nel sapere che il banco americano in cui avevano investito è fallito facendogli perdere tutti i loro risparmi.