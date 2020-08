Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera spagnola "Una vita", meglio nota in patria con il titolo di Acacias 38. Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 16 al 22 agosto, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14.10 e il sabato sera in prima serata su Rete 4.

Le vicende di questa settimana ruoteranno tutte intorno alle proteste degli abitanti di Acacias contro il fallimento del Banco americano, al ritrovamento di Ramon da parte di Carmen e alle liti coniugali di Liberto e Rosina.

La ricerca di Carmen

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che, dopo aver perso tutti i loro risparmi nel fallimento del Banco americano, gli abitanti di Acacias decideranno di scendere in strada e protestare contro l'accaduto.

Poco dopo, Alfredo si recherà dai manifestanti e gli mentirà dicendogli di aver chiesto alla Banca centrale di aiutarli a salvare i loro risparmi. A quel punto inizieranno a nascere litigi e discordie all'interno del quartiere e specialmente a casa di Liberto e Rosina che attraverseranno un'intensa crisi coniugale, aggravata soprattutto dalla presenza ingombrante di Genoveva. Nel frattempo, Carmen scoprirà dov'era diretto Ramon prima di sparire e deciderà di andare a cercarlo. Bellita chiederà a Cinta di esibirsi nuovamente in pubblico per guadagnare i soldi necessari per sopperire alla crisi economica che ha coinvolto la loro famiglia.

Rosina e Liberto litigano

Ursula cercherà una nuova domestica per Felipe.

Nessuna delle candidate però farà colpo sull'uomo fino a quando non si presenterà alla loro porta Marcia, una ragazza di colore che parla soltanto il portoghese. Genoveva approfitterà di un litigio fra Rosina e Liberto per invitare quest'ultimo a casa sua e tentare di sedurlo. Sarà proprio in quell'occasione che i due si avvicineranno notevolmente fino a quando non saranno interrotti tempestivamente da Susana.

Dopo una lunga ricerca, Carmen scoprirà che Ramon ha subito un incidente ed è stato condotto in un ospedale dove i medici sono stati costretti ad operarlo due volte per salvargli la vita. Per sollevare i Palacios dai loro debiti, Bryce si offrirà di acquistare la bottega di Lolita e il brevetto per le macchine da caffè.

Emilio si arrabbierà moltissimo quando verrà a sapere che Cinta si è esibita insieme a Rafael detto "Lo Spiantato".

Genoveva inizierà a gestire le proteste degli abitanti del quartiere, godendo appieno del successo del suo piano di vendetta. Ramon e Carmen ritorneranno inaspettatamente ad Acacias e riferiranno ad Antonito di aver scoperto qualcosa di veramente sorprendente. Susana consiglierà a Rosina di non trattare così male suo marito se non vuole perderlo definitivamente. Servante scoprirà un cilindro magico fra gli oggetti dimenticati dai clienti, mentre Ramon riferirà alla sua famiglia che qualcuno ha tentato di ucciderlo perché lui ha scoperto la verità sulla truffa legata al Banco americano.