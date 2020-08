Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita. Le nuove trame si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 23 al 29 agosto 2020, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Questa settimana le puntate che andranno in onda il 23 e il 24 agosto saranno delle repliche, mentre quelle che verranno trasmesse dal 25 al 29 agosto saranno del tutto inedite al pubblico italiano.

Le nuove vicende della soap saranno principalmente incentrate sul doppio arresto di Liberto, sulla tourneè di Cinta e Rafael e sui tentativi di Felipe di smascherare Alfredo Bryce.

Emilio scopre che Cinta ha baciato Rafael

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che Casilda assisterà a un abbraccio fra Liberto e Genoveva e fuggirà via. Spaventato dalla reazione della donna, Liberto la rincorrerà per parlarle ma al suo arrivo si troverà di fronte Rosina. Nel frattempo, Emilio deciderà di rinunciare per sempre a Cinta dopo aver saputo da Antonito che la sua amata ha baciato Rafael. Ramon chiederà a Felipe di aiutarlo a denunciare Alfredo alla polizia, mentre Antonito si recherà da Genoveva per offrirle il suo aiuto nel caso ne avesse bisogno. Felipe informerà la famiglia Palacios che gli archivi del Banco Americano sono andati completamente distrutti nel corso di un incendio.

Alfredo denuncia Liberto

Genoveva si autoinfliggerà delle lesioni per far credere a Lolita che Alfredo la maltratta. Dopo essersi fidanzati ufficialmente, Cinta e Rafael chiederanno ai Dominguez il permesso di partire insieme per la tourneè. Nel frattempo, Susana scoprirà che Alfredo ha denunciato Liberto per aver picchiato Genoveva e correrà da Felipe.

Poco dopo, infatti, le guardie si recheranno a casa di Liberto e lo arresteranno davanti a sua moglie per condurlo al commissariato. Giunto lì, l'uomo verrà sottoposto a un interrogatorio per poi essere rilasciato successivamente grazie all'intervento di Felipe. Dopo essere stato liberato, Liberto correrà a casa per chiedere scusa a Rosina, ma la donna gli annuncerà che il loro matrimonio è finito.

Alfredo minaccerà Ramon, intimandogli di smetterla di indagare sul suo conto e sul Banco Americano. Bellita proporrà alla sua famiglia di festeggiare la tourneé di Cinta, cenando al Nuovo Secolo. Nel frattempo, Cesareo continuerà a chiedere informazioni sul conto di un certo Valdeza, senza sapere che in realtà quest'ultimo non è una persona ma un luogo. Ramon chiederà aiuto a una giornalista per smascherare le malefatte di Alfredo, mentre Rosina accetterà di incontrare Liberto. Ramon si avvicinerà a Marcia nel corso delle loro lezioni di spagnolo, senza sapere che in realtà la donna è stata inviata lì da Ursula per spiarli. Poco prima di recarsi a un appuntamento con Rosina, Liberto verrà arrestato nuovamente dalla polizia.