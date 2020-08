Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera iberica Una vita, meglio nota in patria con il titolo di Acacias 38. Le nuove trame fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 31 agosto al 5 settembre 2020 su Canale 5 a partire dalle ore 2 e 10 del pomeriggio e il sabato sera in prima serata su Rete 4. Non tutti gli episodi che verranno trasmessi la prossima settimana saranno del tutto inediti, infatti le puntate trasmesse domenica e lunedì saranno delle repliche.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno all'arresto di Liberto, alle macchinazioni di Alfredo e Ursula contro Felipe e alla decisione di Rosina di non perdonare il tradimento del marito.

Liberto viene arrestato

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che Liberto verrà arrestato e condotto in prigione dove chiederà di Felipe, il suo avvocato. Poco dopo, infatti, l'uomo si precipiterà al commissariato e verrà a sapere dal giudice che un testimone ha visto Liberto mentre violentava Genoveva Salmeron. Nel frattempo, Cesareo scoprirà che Valdeza non è una persona ma il nome di una tenuta situata nei pressi di Santander. Ramon deciderà di raccontare a un giornalista tutto quello che è successo fra gli abitanti di Acacias e Alfredo Bryce.

Rinchiuso in carcere, Liberto si convincerà che il giudice possa non concedergli la libertà su cauzione a causa delle dichiarazioni del presunto testimone.

Nel frattempo, gli abitanti del quartiere festeggeranno alla notizia che un giornalista ha scritto un articolo in cui viene accusato Bryce per la truffa del Banco americano. Arantxa riuscirà a fare ammettere a Cinta di essere ancora innamorata di Emilio, mentre Ursula confesserà a Bryce di aver invitato Marcia a casa di Felipe per spiare le conversazioni di quest'ultimo con Carmen e Ramon.

Genoveva non vuole aiutare Liberto

Per mostrarsi solidali a Liberto, Lolita e Antonito inviteranno lui e Rosina a pranzare insieme a loro. Nonostante ciò, Rosina confesserà al marito di non riuscire a perdonare il suo tradimento e di volerlo lasciare. A quel punto, il giovane si renderà conto di non poter più salvare il suo matrimonio e se ne andrà di casa.

Venuto a sapere dell'articolo diffamante, Alfredo si recherà da Ramon e lo minaccerà ancora una volta.

Dopo aver letto il diario di Emilio, Camino e Antonito ideeranno un piano per aiutare il ragazzo a riconquistare Cinta. Nel frattempo, Susana, Fabiana, Casilda e Agustina si recheranno a casa dei Dominguez per salutare Cinta e invitarla a cantare per loro un'ultima volta prima di partire per la tournè. Felipe chiederà a Genoveva di raccontare tutta la verità a Bryce in modo che quest'ultimo possa ritirare la denuncia contro Liberto. Salmeron però ignorerà le richieste dell'avvocato e non rivelerà nulla al marito. Alfredo legge il giornale che rivela la truffa ed è furioso.