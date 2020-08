Una vita vivrà una settimana all'insegna dei colpi di scena. Le trame inerenti le puntate in onda dal 23 al 29 agosto, rivelano che Liberto verrà arrestato con l'accusa di aver violentato Genoveva. Nel frattempo, Ramon chiederà aiuto a Felipe per smascherare Alfredo e denunciarlo alla polizia mentre Ursula ricorderà a Marcia che è merito suo se ha ottenuto il lavoro. Infine, Emilio inizierà a scrivere poesie per canalizzare la rabbia dovuta al fidanzamento di Cinta con Rafael.

Una vita, trame al 29 agosto: Genoveva inganna Lolita

Le trame Una vita dal 23 al 29 agosto, rivelano che Casilda vedrà Liberto e Genoveva in atteggiamenti intimi e correrà via sconvolta.

Il Seler cercherà di fermarla, ma proprio in qual momento arriverà Rosina. Nel frattempo, Emilio, messo al corrente del bacio tra Cinta e Rafael da Antonito, e prenderà a malincuore la decisione di non lottare per lei, la quale in realtà è molto confusa. Più tardi, Ramon sarà convinto che Alfredo abbia truffato tutti e chiederà aiuto a Felipe per smascherarlo e denunciarlo alle autorità. Intanto, Susana parlerà con Rosina e Liberto per aiutare la coppia mentre Lolita non ascolterà suo marito e si recherà da Genoveva per mostrarle la sua solidarietà. Più tardi, Felipe dirà ai Palacios che gli archivi della Banca Americana sono andati distrutti in un incendio e dunque non sono consultabili. Nel frattempo, la Salmeron si colpirà al viso provocandosi degli ematomi e darà la colpa dell'accaduto a suo marito Alfredo.

La donna, agendo in tale maniera, riuscirà a convincere Lolita di essere soltanto la vittima di un marito violento e la bottegaia prenderà così le sue difese.

Una vita, spoiler 23-29 agosto: Liberto viene arrestato

Gli spoiler Una vita relativi alle puntate in onda dal 23 al 29 agosto, rivelano che Cinta e Rafael chiederanno ai genitori della ragazza il permesso per poter andare in tournée.

Bellita inizialmente sconvolta dalla notizia del loro fidanzamento chiederà ai giovani di darle del tempo prima di dare loro una risposta. La cantante comunque sia, seppur dubbiosa, darà loro il consenso. Il chitarrista, a quel punto, andrà da Emilio per vantarsi del fidanzamento ed il Pasamar per evitare di farsi prendere dalla rabbia, deciderà di iniziare a mettere in prosa i suoi sentimenti nei confronti di Cinta.

Nel frattempo, Susana verrà a sapere che Alfredo ha denunciato suo nipote Liberto accusandolo di aver violentato sua moglie Genoveva e così chiederà aiuto a Felipe. I due, però, non arriveranno in tempo e Liberto verrà arrestato e condotto in prigione sotto gli occhi di sua moglie Rosina. Tuttavia, l'Alvarez Hermoso farà del suo meglio per aiutarlo e riuscirà a farlo rilasciare subito dopo l'interrogatorio. Il Seler tornato ad Acacias pregherà la moglie di dargli un'altra possibilità, ma lei gli dirà che tra loro è tutto finito. Poco dopo, Alfredo ordinerà a Ramon di non indagare più sul suo conto e lo minaccerà apertamente.

Una vita: Marcia è complice di Ursula

Nei prossimi episodi di Una vita vedremo Bellita proporre a Cinta e Rafael di festeggiare la partenza per la loro tournée al ristorante Nuovo Secolo XX.

Nel bel mezzo del pranzo, il chitarrista dirà che la partenza è stata anticipata e ciò sconvolgerà sia Cinta sia Emilio. Nel frattempo, Cesareo determinato a scoprire il motivo per il quale Camino ha smesso di parlare, continuerà a cercare informazioni sul misterioso Valdeza. Tuttavia, l'uomo non presterà attenzione e non farà caso ad una foto su un quotidiano in cui è scritto "Tenuta Valdeza" e che si tratta di un luogo e non di una persona come lui crede. Più tardi, Ramon ignorerà le minacce di Alfredo e proverà a smascherarlo chiedendo aiuto ad un giornalista. Nel frattempo, Felipe comincerà a dare lezioni di spagnolo a Marcia e tra loro inizierà ad intravedersi una certa complicità. Poco dopo, però, la ragazza verrà avvicinata da Ursula, la quale le ricorderà che ha avuto l'impiego a casa dell'avvocato soltanto grazie a lei e che deve riferirgli tutto ciò che fa l'uomo.

Poco dopo, Susana pregherà Rosina di non lasciare Liberto e la Rubio alla fine gli darà almeno la possibilità di spiegarsi. Tuttavia, l'uomo non arriverà in tempo al loro appuntamento, in quanto verrà arrestato nuovamente.