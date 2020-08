Gli episodi della soap opera Una vita in programma su Canale 5 dal 30 agosto al 5 settembre 2020 sono pronti a sorprendere il pubblico.

Dagli spoiler si evince che gli abitanti di Acacias 38 potranno cominciare a tirare un sospiro di sollievo grazie a Ramon Palacios. Il ricco borghese farà pubblicare su un giornale un articolo in cui si parlerà del fallimento della banca americana e delle sporche macchinazioni di Alfredo Bryce. Scendendo nel dettaglio, emergerà che i soldi degli investitori sono finiti nelle mani del compagno di Genoveva Salmeron: il banchiere - quando avrà modo di leggere la cattiva notizia sul proprio conto - affronterà Ramon.

Emilio Pasamar invece si dispererà quando verrà a conoscenza che la sua amata Cinta Dominguez lascerà Acacias 38 al fianco di Rafael, per fare un tour in giro per la Spagna: ad accorgersi del pessimo umore del giovane saranno Camino e Antonito.

Una vita, trame fino al 5 settembre: Alfredo furioso con Ramon

Nelle puntate che i fan italiani seguiranno da domenica 30 agosto a sabato 5 settembre 2020, Liberto verrà arrestato dalle guardie sotto lo sguardo di Rosina con l’accusa di aver abusato di Genoveva. A prendere le difese del marito di Rubio ci penserà Felipe, in veste di avvocato.

Intanto Cesareo scoprirà che il misterioso Valdeza non è il nome di una persona come credeva, ma di una tenuta situata nei pressi di Santander.

Nel contempo Ramon farà sapere a un giornalista ciò che è accaduto ad Acacias 38 a causa di Alfredo Bryce.

Liberto, convinto che la testimonianza rilasciata a suo sfavore sia l’ennesima trappola, comincerà a temere di restare in carcere.

Finalmente il marito di Genoveva verrà accusato su un giornale di aver truffato gli abitanti del quartiere con gli investimenti nella banca americana.

I paesani esulteranno di gioia per il fatto che Alfredo sia stato messo in cattiva luce, verranno però invitati da Ramon ad avere pazienza. Bryce sarà invece furioso e non ci penserà due volte a minacciare Palacios.

Rosina non vuole perdonare Liberto, Emilio disperato

Nel frattempo Cinta confesserà ad Arantxa di amare Emilio, invece Ursula farà sapere ad Alfredo che Marcia spia Felipe su suo ordine.

Inoltre l’ex istruttrice - all’insaputa di Genoveva - proporrà a Bryce di costringere la brasiliana ad ascoltare qualsiasi conversazione di Alvarez Hermoso.

Successivamente Ramon, Carmen, Lolita, e Antonito, dopo essersi schierati dalla parte di Liberto, lo inviteranno a pranzare con Rosina. Quest’ultima dirà al marito di non aver intenzione di perdonarlo, per averla tradita con Genoveva.

Intanto Camino e Antonito dopo aver letto il diario di Emilio decideranno di aiutarlo, avendo appreso che il ragazzo soffre per l’imminente partenza di Cinta. Quest’ultima riceverà la visita di Susana, Fabiana, Agustina, e Casilda, che le chiederanno di cantare un’ultima volta per loro prima di andare in tournée.

Felipe invece, sapendo che Genoveva nutre un debole nei suoi confronti, la inviterà a raccontare al giudice ciò che è successo veramente tra lei e Liberto, e a convincere suo marito a ritirare la denuncia ai danni del suo amico. Mentre Salmeron darà l’impressione di non ascoltare l’avvocato, Liberto sarà sempre più in crisi con la consorte e deciderà di andarsene via di casa.