Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera di grande successo della rete Mediaset. Se in Spagna Emilio tornerà insieme a Cinta, gli spoiler trasmessi prossimamente su Canale 5 rivelano che sua sorella Camino diventerà la protagonista assoluta delle nuove puntate. In dettaglio, la giovane riprenderà l'uso della parola per salvare Cesareo dall'aggressione di un ladro, denominato ''Pellerossa''.

Una vita, puntate spagnole: Cesareo sospetta che Camino possa parlare

Le anticipazioni di Una vita tratte dalle puntate spagnole trasmesse prossimamente su Canale 5 si soffermano su Camino, la figlia della proprietaria del Nuovo Secolo XX.

La ragazza riserverà un colpo di scena che lascerà senza parole gli abitanti di Acacias 38. In dettaglio, Cesareo sospetterà che la giovane possa parlare dopo averla ascoltata emettere alcuni suoni nel sonno. Ma Felicia ed Emilio negheranno con fermezza questa eventualità, classificandoli come dei suoni gutturali. Poi, i telespettatori scopriranno che la minore dei Pasamar era stata coinvolta in una storia con un certo Valdeza per il quale Felicia aveva lavorato una volta giunta a Madrid. Nel frattempo ad Acacias 38 ci saranno alcuni furti compiuti da un uomo soprannominato Pellerossa per via del suo colore di capelli. L'uomo si introdurrà al Nuovo Secolo XX per mettere le mani sull'incasso giornaliero se non si imbattesse in Camino.

Pasamar salva Cesareo dal ladro Pellerossa

Nelle puntate spagnole di Una vita, Camino fermerà Pellerossa con alcune mosse di autodifesa, imparate da Cesareo. Per questo motivo, il ladro sarà costretto a scappare in fretta e furia del vecchio quartiere. Purtroppo l'uomo ritornerà il giorno successivo più cattivo di prima.

Difatti, affronterà il vigilate con la chiara intenzione di ucciderlo. Una scena, a cui assisterà la minore dei Pasamar, che preoccupata per la sorte dell'amico, griderà "attento". In questo modo, la ragazza riuscirà a salvare la pelle al vigilante, mentre la guardia civile arresterà il malvivente.

Felicia mente sulla causa del mutismo della figlia

Intanto i vicini di Acacias 38 scopriranno che la sorella di Emilio ha riacquistato improvvisamente la voce. A tal proposito, Felicia giustificherà l'accaduto, raccontando ai conoscenti che la figlia aveva smesso di parlare in seguito a un suo smarrimento nel bosco. Insomma, un trauma infantile era stata la causa del mutismo della ragazza. Purtroppo la versione della signora Pasamar si rivelerà una bugia. La ristoratrice riceverà una missiva da un certo Copernico Ledesma, nel quale si faceva riferimento ad Angelines, una ragazza collegata ai fatti successi a Valdeza.