Prosegue l'appuntamento con le novità su Una vita, la soap opera tra le più seguite in Italia insieme ad Il segreto e Beautiful. Le trame delle puntate trasmesse ad inizio mese in Spagna svelano che Antonito Palacios (Alvaro Quintana) riceverà le attenzioni di Natalia Quesada, un'attraente donna che giungerà nel quartiere insieme al padre. La nuova arrivata approfitterà della partenza di Lolita Casado (Rebeca Alemany) da Acacias 38 per fare la civetta con suo marito.

Una vita: Lolita accusa Antonito di stare trascurando la famiglia

Le anticipazioni di Una vita, trasmesse ad inizio agosto sull'emittente iberica La 1, annunciano che Antonito e Lolita attraverseranno una crisi coniugale.

Il giovane, infatti, apparirà fortemente attratto da Natalia. Proprio quest'ultima arriverà ad Acacias 38 insieme al padre Aurelio. I due daranno l'impressione di nascondere un segreto. A tal proposito, Casado scoprirà che Quesada sta cercando di avvicinarsi pericolosamente a suo marito. Per questo motivo, la donna inizierà a preoccuparsi, tanto da provare una cocente gelosia nei confronti della rivale. La proprietaria della latteria arriverà a chiedere al Palacios di abbandonare una festa e tornare a casa insieme a lei. Qui, la coppia avrà un violento litigio che assumerà toni sempre più concitati, quando Lolita accuserà il marito di trascurare la sua famiglia. Una situazione, che si complicherà ulteriormente quando la donna inizierà a sentirsi male.

Natalia si avvicina ad Antonito, Lolita parte per Cabrahigo

Nelle puntate della soap opera appena trasmesse in Spagna, Antonito si allarmerà moltissimo quando vedrà la moglie cadere a terra priva di sensi al termine dell'alterco. Per questo motivo, il politico chiamerà il medico dopo averla presa in braccio e portata in camera da letto.

Purtroppo, il dottore non riuscirà a trovare la causa del malessere di Lolita, la quale invece di migliorare andrà via via peggiorando. infatti, Casado accetterà i consigli del famigliari, decidendo di recarsi da un medico per sottoporsi ad alcune esami. Anche in questo caso, i test diagnostici non sveleranno la causa del suo pessimo stato di salute.

Intanto, Antonito apparirà sempre più attratto dall'affascinante Natalia, tanto da mettere in discussione l'unione con la moglie. A tal proposito, quest'ultima comunicherà al marito la decisione di partire per Cabrahigo in quanto vuole sentire il parare di alcuni medici della sua terra d'origine. Carmen si proporrà di accompagnarla nel lungo viaggio ma donna vorrà andare da sola. Quesada approfitterà dell'assenza di Lolita per avvicinarsi sempre di più ad Antonito.

Più avanti Lolita deciderà di organizzare una sorpresa al marito, sempre più preso da Natalia e dalla politica. Alla fine, il figlio di Ramon tarderà all'appuntamento con la moglie perché preferirà prendere un caffè con la nuova arrivata.