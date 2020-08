Nuove ed entusiasmanti puntate di Una vita attendono i fan nel corso delle prossime settimane dove farà il suo ingresso il nuovo personaggio di Marcia. Si tratta di una giovane di colore, assunta come domestica in casa di Felipe. La ragazza non sarà giunta per caso ad Acacias, visto che si scoprirà essere una spia assoldata da Ursula e Alfredo per carpire informazioni a Alvarez Hermozo. Quest'ultimo, con il prosieguo delle puntate, non rimarrà indifferente al fascino della nuova arrivata e, nel mentre, cercherà di avvicinarsi anche a Genoveva per capire il suo ruolo nella truffa del Banco americano e nella denuncia per abuso ai danni di Liberto.

Una vita, trame spagnole: Marcia assunta come domestica a casa di Felipe

Nuovo arrivo ad Acacias nel corso delle prossime puntate di Una vita. Dalle trame già andate in onda in Spagna, si viene a sapere che si tratta di una giovane brasiliana, Marcia Sampaio, che verrà assunta come nuova domestica a casa di Felipe, visto che Agustina sarà ancora in convalescenza dopo il tentato suicidio. Sarà grazie ad Ursula che Alvarez Hermozo farà la conoscenza della ragazza la quale, non parlando bene lo spagnolo, farà inizialmente fatica ad integrarsi nel quartiere. A causa del colore della pelle, Marcia sarà vittima di molti pregiudizi. Solo Felipe cercherà di aiutare la sua nuova domestica, dopo aver scoperto che la ragazza suona benissimo il pianoforte.

Marcia è una pedina di Alfredo e Ursula per spiare Felipe

Appassionata di musica come la defunta Celia, Marcia riuscire a far breccia nel cuore di Felipe, il quale non potrà nascondere a lungo l'attrazione che prova per la donna. L'avvocato per aiutarla ad integrarsi, la aiuterà con lo spagnolo mentre lei, di contro, gli insegnerà il portoghese.

Nel prosieguo delle puntate, si capirà che Marcia è stata assunta da Ursula per spiare Felipe per conto di Alfredo. Quest'ultimo in cambio, ha promesso a Marcia di proteggerla da alcuni misteriosi uomini che la minacciano. Il tutto all'insaputa di Genoveva. Alfredo infatti, utilizzerà Marcia per carpire le mosse di Felipe riguardo la strategia che intende adottare nel processo che vede imputato Liberto.

Felipe e Marcia si innamoreranno nelle nuove puntate di Una vita?

Marcia quindi sarà, suo malgrado, una spia di Ursula e Alfredo, anche se la ragazza sembrerà pian piano provare dei sentimenti verso il suo signore. Quest'ultimo intanto, si avvicinerà a Genoveva con lo scopo di scoprire quale sia il suo ruolo nell'affare del Banco americano che ha mandato sul lastrico gli abitanti del quartiere e nella falsa accusa di abuso lanciata a Liberto. Dagli spoiler provenienti dalla Spagna, si viene a sapere inoltre che Felipe, con la scusa di aver bisogno di una traduttrice, inviterà Marcia ad un gala preso l'ambasciata brasiliana. Tra i due scoppierà la passione?

In attesa di ulteriori novità in merito a Marcia e Felipe, si ricorda che la soap tv Una vita, va in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi a partire dalle 13:40.