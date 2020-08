Nuovo appuntamento con le notizie su Una vita, la soap opera che tiene incollati milioni di telespettatori sulle reti italiane. Se in Spagna Lolita prenderà a schiaffi Genoveva, gli spoiler rivelano che Rosina Rubio (Sandra Marchena) inizierà a guadarsi intorno dopo aver lasciato Liberto Mendez (Jorge Pobes). La donna si avvicinerà pericolosamente a una sua vecchia conoscenza, un certo Ignacio Pedraza, destando i pettegolezzi di Casilda.

Una vita: Liberto accusato di aver tentato di abusare di Genoveva

Le anticipazioni di Una vita in programma nelle prossime settimane annunciano che il matrimonio tra Rosina e Liberto arriverà al capolinea.

Tutto inizierà quando Genoveva (Clara Garrido) organizzerà un piano per separare la coppia e per vendicare la morte di Samuel, ucciso dagli scagnozzi di Cristobal. In pratica, la darklady approfitterà di alcuni dissidi sorti tra la Rubio e Mendez dopo il crollo del banco americano grazie alla complicità di Alfredo. La madre di Leonor accuserà addirittura il giovane marito di essere un mantenuto, gettandolo di fatto tra le braccia della Salmeron. Per questo motivo, Ursula farà in modo che Casilda veda Liberto in atteggiamenti compromettenti con la diabolica donna. Poco dopo, la serva spiffererà tutto a Rosina, che sconvolta sbatterà fuori di casa il marito. Purtroppo i guai per quest'ultimo non saranno finiti, in quanto Bryce lo denuncerà per aver tentato di abusare di Genoveva.

Rosina e Mendez si dicono addio

Le trame della soap opera svelano che la situazione per Mendez si complicherà ulteriormente, tanto che Felipe (Marc Parejo) ne assumerà la difesa. Fortunatamente il legale riuscirà a farlo uscire di prigione dietro il pagamento di una cauzione in attesa del processo.

Poi Alvarez Hermoso chiederà a Rosina di riprendersi in casa Liberto per fare buona impressione sul giudice.

Purtroppo i rapporti tra marito e moglie non miglioreranno durante la convivenza forzata. In questa occasione il nipote di Susana capirà che la Rubio non ha nessuna intenzione di perdonarlo, quindi si diranno addio.

L'arrivo di Ignacio

La trama subirà una svolta all'arrivo di un certo Ignacio. In dettaglio, Liberto si metterà in contatto con il collezionista Pedraza per vendergli alcuni volumi prestigiosi, in quanto vuole tornare in affari con Ramon per diventare ricco come un tempo.

Purtroppo Mendez sarà all'oscuro che il nuovo arrivato è in realtà un vecchio amico di Rosina, con la quale si intratterrà a parlare per molte ore. Un avvicinamento che non passerà inosservato a Casilda, la quale comincerà a spettegolare su un loro presunto flirt.