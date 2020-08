Riesce sempre a stupire i telespettatori lo sceneggiato iberico Una vita. Nelle puntate in programma in Spagna dal 3 al 7 agosto, si assisterà a dei drastici cambiamenti. Tutto avrà inizio quando Genoveva Salmeron svuoterà il sacco, dopo aver scoperto l’identità del rapitore suo e di Felipe Alvarez Hermoso. Nello specifico la darklady per proteggere il marito, finirà per far luce sul decesso di Marcia. In particolare Genoveva stanca di vedere Santiago torturare l’avvocato, gli confesserà che la brasiliana è morta per mano sua. Una volta uscita allo scoperto la malefica donna farà i conti con la giustizia, poiché verrà arrestata.

Mentre Lolita Casado deciderà di recarsi nel suo paese natale per farsi visitare da qualche altro medico, la new entry Natalia non perderà tempo per corteggiare Antonito Palacios.

Una vita, trame Spagna: Genoveva e Felipe scoprono di essere stati rapiti da Santiago

Gli spoiler degli episodi che i fan spagnoli vedranno da lunedì 3 a venerdì 7 agosto 2020, dicono che Santiago mostrerà finalmente il suo vero volto in presenza di Genoveva e Felipe. Quest’ultimo e la moglie apprenderanno di essere stati rapiti per confessare la verità sull’omicidio di Marcia. Intanto Miguel non sarà soddisfatto dell’atteggiamento di Anabel, visto che esigerà di ricevere dalla stessa delle spiegazioni sulla loro rottura.

Quest’ultima giurerà a suo padre che sarà il grado di espellere i Quesadas dalle loro vite. Lolita finalmente riceverà i risultati dei test medici effettuati, ma non avrà nessuna delucidazione sulla sua malattia.

Nel contempo Antonito conoscerà Solano, un rappresentante importante delle compagnie minerarie della zona che si rivelerà essere colui che gli ha fatto dei regali.

Natalia avrà intenzione di far sapere a Marcos di nutrire un interesse per un cantante messicano, soltanto se accetterà le condizioni economiche di suo padre. Successivamente Felipe rimarrà inorridito, quando apprenderà da Santiago che sua moglie si è recata in tribunale per la tragica morte di Marcia.

Alvarez Hermoso viene picchiato, Salmeron in arresto

A questo punto Alvarez Hermoso verrà torturato da Santiago, sotto lo sguardo di Genoveva. Carmen non appena Lolita annuncerà di doversi recare a Cabrahigo, temerà che stia nascondendo qualcosa. Quest’ultima non avrà altra scelta oltre a quella di far sapere alla moglie di Ramon di dover partire per farsi curare. Intanto quest’ultimo darà dei consigli ad Antonito su come usare i doni ricevuti da Solano. Miguel e Anabel faranno pace, e Marcos comunicherà ad Aurelio di accettare le condizioni imposte da suo padre. Fabiana rifiuterà i candidati presentati da Casilda e Jacinto, e Servante farà fatica a controllare la sua gelosia quando vedrà il suo partner vicino al sassofonista Baltasar Zamora.

Santiago continuerà a fare del male a Felipe, in attesa di apprendere la verità sul decesso della sua defunta moglie. Marcos dovrà andare in Messico per firmare l’accordo con Salustiano, invece Anabel dopo aver avuto uno spiacevole incontro con Aurelio confesserà a Miguel di essere turbata per la partenza di suo padre. Marcos prima di andarsene da Acacias 38 lascerà un numero di telefono a Soledad, e le dirà di chiamarlo se dovesse succedere qualcosa con i Quesadas. Lolita preferirà affrontare il suo viaggio da sola, invece Natalia coglierà l’occasione al volo per avvicinarsi ad Antonito. Genoveva vedendo Felipe sempre più sofferente, troverà il coraggio di ammettere a Santiago di essere l’assassina di Marcia.

Dopo un salto temporale Salmeron si troverà dietro le sbarre del carcere, e rimpiangerà la sua vendetta: le voci dell’arresto della darklady si diffonderanno in tutto il quartiere.

Il ritorno di Marcos e José Miguel, Antonito e Natalia sempre più vicini

Lolita preparerà una sorpresa per Antonito, nonostante quest'ultimo continuerà a essere sempre più occupato con la politica e a suscitare l’interesse di Natalia. Tra le altre novità ci saranno Miguel e Anabel, che passeggeranno come una coppia per le strade di Acacias 38. Quando Marcos farà ritorno dal suo viaggio d’affari in Messico, si scoprirà che in assenza dell’uomo è successo qualcosa di brutto a Felicia. Anche José Domínguez rimetterà piede nella cittadina iberica dopo essere stato in Argentina, e i servi faranno di tutto per sistemare la sua casa.

Quest’ultimo purtroppo darà l’impressione di essere triste. Sabina e Roberto perderanno sempre più clienti, invece Genoveva nella stanza della sua cella prometterà di distruggere i suoi nemici.

Nel frattempo Liberto e Felipe si riconcilieranno, invece Antonito non si recherà in tempo a un appuntamento con la consorte Lolita per aver preso un caffè con Natalia. Per concludere Miguel e Anabel decideranno di alloggiare furtivamente in una pensione, invece Genoveva dopo essere stata scarcerata vorrà incontrare Ramon.