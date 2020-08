Una nuova puntata di Una vita attende i telespettatori nel pomeriggio del 21 agosto, dove le vicende saranno incentrate ancora una volta su Ramon e sulle sue indagini sul Banco americano. Genoveva e Alfredo saranno preoccupati, dopo aver scoperto che l'uomo si è salvato e vorranno capire cosa Palacios ha scoperto prima dell'incidente. Ramon riuscirà a far finta di non sapere nulla, in attesa di avere prove certe, per smascherare la truffa. Intanto Bellita, dopo aver lanciato un uovo contro Felicia, verrà arrestata dalle guardie.

Anticipazioni Una vita del 21 agosto: Bellita arrestata

Nuovi colpi di scena in arrivo per i fedelissimi telespettatori di Una vita.

Nel prossimo episodio infatti, Bellita verrà arrestata, dopo aver colpito Felicia. Saranno Cinta e José Miguel a dover impegnare dei beni preziosi di famiglia, per far uscire la donna di prigione. Una volta libera, Bellita sarà ancora più furiosa contro la ristoratrice e giurerà vendetta. Dando uno sguardo alle anticipazioni riguardanti i prossimi episodi, Cinta e Rafael invece, sembreranno essere sempre più vicini, tanto che la figlia di Bellita arriverà a baciarlo in uno slancio di entusiasmo.

I Bryce vogliono scoprire cosa ha scoperto Ramon nella prossima puntata di Una vita

Mentre per Bellita si apriranno le porte del carcere, Genoveva continuerà a tessere la sua tela ai danni di Liberto. Quest'ultimo continuerà a discutere con Rosina la quale, si comporterà in modo del tutto inusuale e sconsiderato, visto quanto sta accadendo nel quartiere e sperpererà il denaro in acquisti futili, facendo infuriare Liberto.

Alfredo Bryce e Genoveva intanto, vorranno capire cosa ha scoperto Ramon sul Banco americano.

Ramon attende prove certe per smascherare la truffa di Alfredo

Dando uno sguardo alle anticipazioni sulla puntata del 21 agosto, don Ramon Palacios farà finta di non sapere nulla del Banco americano, in attesa di avere prove certe per incastrare i coniugi Bryce.

Intanto ad Acacias continueranno le proteste degli abitanti, anche se, con il passare del tempo, sembrerà sempre più evidente che gli investitori non riusciranno a recuperare il loro denaro. Dalle anticipazioni riguardanti ciò che accadrà nei prossimi episodi infatti, si viene a sapere che giungerà la notizia del fallimento del Banco americano proprio nel corso della festa di fidanzamento di Ramon e Carmen.

Per conoscere ulteriori dettagli sulle vicende di calle Acacias, non resta che seguire la nuova puntata di Una vita in onda giovedì 21 agosto su Canale 5, a partire dalle 13:40. Si ricorda inoltre che, su Mediaset play, è possibile rivedere le puntate già trasmesse.