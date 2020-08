Intrighi e colpi di scena non mancheranno nemmeno nel nuovo episodio di Una vita in onda su Canale 5 mercoledì 26 agosto. A partire dalle 14:10 i telespettatori vedranno come Genoveva cercherà di portare dalla sua parte Lolita, facendole credere di essere stata picchiata da Alfredo. Bellita, intanto, rimarrà sconcertata dalla notizia del fidanzamento tra la figlia e Rafael e seppur riluttante darà il suo consenso. Il musicista non tarderà a vantarsi con Emilio del fidanzamento.

Anticipazioni Una vita: Genoveva si ferisce da sola per incolpare Alfredo

Brutte notizie in arrivo per Ramon, il quale verrà a sapere da Felipe che un incendio ha distrutto gli archivi del Banco Americano.

Palacios, quindi, non potrà disporre delle prove che gli consentirebbero d'incastrare Alfredo. Intanto, dopo lo scandalo suscitato nel quartiere a seguito del tradimento con Liberto, Genoveva cercherà di portare dalla sua parte l'ingenua Lolita. Per raggiungere il suo scopo la donna non esiterà a procurarsi delle ferite da sola, facendo ricadere la colpa su Alfredo. Genoveva, infatti, dirà a Lolita che il marito è un uomo violento e che l'ha picchiata dopo aver scoperto la sua infedeltà.

Bellita acconsente al fidanzamento tra Cinta e Rafael

Mentre Genoveva non si farà scrupoli a far credere di essere stata picchiata da Alfredo, le trame di Una vita del prossimo 26 agosto vedranno anche Bellita sconcertata dalla notizia del fidanzamento tra Cinta e Rafael.

La donna vorrà un po' di tempo per riflettere ma, nonostante i dubbi iniziali, acconsentirà affinché i due si fidanzino e partano insieme in tournée. Dopo tale decisione Rafael andrà a vantarsi con Emilio il quale, già in preda alla frustrazione, inizierà a scrivere un componimento in prosa sui sentimenti che prova per Cinta.

Alfredo denuncia Liberto per violenza su Genoveva nelle prossime puntate di Una vita

Secondo le anticipazioni sul nuovo episodio, donna Susana cercherà di convincere Rosina a dare una seconda possibilità a Liberto, ma la donna sembrerà non riuscire a passare sopra l'infedeltà del marito. Dando uno sguardo alle puntate successive di Una vita, la sarta verrà a sapere che Alfredo ha denunciato il nipote: verrà accusato di aver picchiato Genoveva.

Il piano della vedova di Samuel di far ricadere la colpa su Alfredo, quindi, andrà in frantumi e per Liberto si prospettano tempi difficili.

In attesa di ulteriori dettagli, si ricorda che il nuovo episodio di Una vita andrà in onda mercoledì 26 agosto su Canale 5 a partire dalle 14:10. Su Mediaset Play, invece, è possibile rivedere in streaming le puntate già trasmesse.