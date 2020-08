Continua lo spazio con le notizie su Una vita, la soap opera ambientata in Spagna e trasmessa in Italia su Canale 5. Gli spoiler delle puntate in programmazione da domenica 30 agosto fino al 5 settembre su Canale 5 rivelano che Alfredo Bryce sarà furioso con Ramon Palacios. Liberto, invece, deciderà di andare via di casa, mentre Cinta confesserà di amare Emilio.

Una vita, anticipazioni puntate fino al 5 settembre: Alfredo minaccia Ramon, Liberto teme di rimanere in prigione

Nel dettaglio, le anticipazioni della settimana di Una vita dal 30 agosto al 5 settembre rivelano che l'avvocato Felipe saprà dal giudice che Liberto è stato arrestato per abusi contro Genoveva Salmeron.

Nel frattempo Cesareo verrà a conoscenza che il misterioso Valdeza non è il nome di una persona come pensava, ma di una villa che si trova vicino a Santander. Ramon, invece informerà un giornalista di ciò che è successo a calle Acacias per via di Alfredo. Sicuro che la deposizione fornita a suo svantaggio sia un altro inganno, Liberto inizierà ad avere paura che il magistrato non gli conceda la libertà neanche pagando la cauzione. In seguito, Bryce sarà accusato su un giornale di aver derubato il denaro dei cittadini dopo averli indotti a investire nella banca americana. A questo punto gli abitanti del quartiere saranno felici che la verità sia venuta finalmente a galla, anche se il Palacios senior li inviterà a essere più prudenti.

Infatti il marito di Salmeron sarà molto infuriato, tanto che si recherà da Ramon per minacciarlo.

Cinta confessa di amare Emilio, Rosina non gradisce la compagnia di Liberto

Sempre le anticipazioni della prossima settimana di Una vita da domenica 30 agosto fino sabato 5 settembre rivelano che Arantxa riuscirà a far confessare a Cinta il suo amore per Emilio.

Ursula, all'insaputa di Genoveva, proporrà ad Alfredo di obbligare Marcia a origliare qualsiasi conversazione di Felipe. In seguito, l’ex istruttrice comunicherà a Brice che la portoghese sta spiando l'Alvarez Hermoso come hanno concordato. Intanto la famiglia Palacios, dopo aver sostenuto pubblicamente Liberto, inviterà quest'ultimo e sua moglie a pranzo: in questa occasione Rosina dirà a suo marito che non gradisce più la sua compagnia.

Leggendo il diario di Emilio, Antonito e Camino sceglieranno di aiutare il ragazzo poiché capiranno che sta a soffrendo molto per l'incombente partenza di Cinta. Quest’ultima, invece riceverà la visita di Casilda, Fabiana e Agustina, che le chiederanno di cantare dinanzi a loro per l'ultima volta prima di partire. Gli spoiler di Una vita al 5 settembre rivelano che Felipe implorerà Salmeron di raccontare la verità su ciò che è accaduto veramente tra lei e Liberto e a convincere il suo consorte a ritirare la denuncia contro il suo amico. Tuttavia Genoveva non sembrerà per niente intenzionata ad ascoltare l'avvocato Alvarez Hermoso. Infine la crisi matrimoniale tra Rosina e suo marito sarà irrecuperabile, tanto che l’uomo deciderà di andare via di casa per non far soffrire inutilmente sua moglie.