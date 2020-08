Presto nelle trame dello sceneggiato iberico Una vita faranno il proprio ingresso Copernico Ledesma (Carlos Kaniowsky) e la figlia Angelines (Sara Sierra). A causa dei nuovi arrivati Emilio Pasamar (Josè Pastor) interromperà la propria liaison amorosa con Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez). Il figlio di Felicia dovrà convolare a nozze con la forestiera Angelines per non finire in prigione.

Nello specifico emergerà che Emilio in passato uccise Federico Valdeza, il proprietario delle terre in cui viveva con la madre e la sorella Camino, prima di arrivare nel quartiere iberico. Non passerà molto tempo e Cinta scoprirà il vero motivo per cui il suo amato si è allontanato da lei.

Una vita, spoiler: Emilio costretto a sposare Angelines

Negli episodi che i telespettatori italiani seguiranno nelle prossime settimane di programmazione, si assisterà alla rottura di una coppia a causa dell’arrivo di Copernico Ledesma.

Proprio quando tornerà con Cinta, Emilio si vedrà costretto a lasciarla per sposare Angelines. Il giovane Pasamar non avrà altra scelta a quella di adeguarsi alla volontà di Ledesma, per l’accordo stretto in passato dopo aver ucciso Federico Valdeza.

Tramite dei flashback si scoprirà che quest’ultimo fu ucciso da Emilio dopo che aveva abusato di Camino: dopo aver commesso il delitto Emilio venne minacciato da Copernico, il quale scelse di non denunciarlo alla condizione che sarebbe diventato il marito della sua consanguinea.

Con il passare dei giorni Angelines metterà piede ad Acacias 38, ed esigerà di sapere da Emilio se ha nutrito un interesse sentimentale nei confronti di un’altra donna. La timida fanciulla ovviamente non sa di dover convolare a nozze con il giovane Pasamar a causa del ricatto di suo padre.

Ledesma rovina il piano del futuro genero, Cinta rinuncia al giovane Pasamar

In seguito il figlio di Felicia si servirà della complicità di Antonito e Cinta per convincere la sua promessa sposa a lasciarlo. In particolare Emilio farà in modo di far vedere ad Angelines un suo bacio con Cinta: purtroppo tale piano non andrà a buon fine poiché Ledesma, dopo aver ascoltato una conversazione tra Emilio e il marito di Lolita, si presenterà sul posto per rovinare il proposito del futuro genero.

Poi Cinta si confronterà con Camino, non appena Emilio le ribadirà - tramite una lettera - che la loro storia d’amore è finita in modo definitivo. La giovane Pasamar troverà il coraggio di far sapere alla figlia di Bellita che in realtà suo fratello sta proteggendo lei e loro madre da ulteriori rappresaglie di Ledesma.

Cinta quando apprenderà l’amara verità si presenterà alla festa di fidanzamento di Angelines ed Emilio, con l'intento di rinunciare alla sua dolce metà: la fanciulla vorrà dare la sua benedizione ai due promessi sposi per il bene dei Pasamar.