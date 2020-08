Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra trasmessa ogni giorno su Canale 5. Le trame delle puntate trasmesse a fine agosto in Spagna raccontano che continueranno ad esserci problemi tra Antonito Palacios (Alvaro Quintana) e Lolita Casado (Rebeca Alemany), che porteranno quest'ultima a prendere una decisione drastica. Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), invece, andrà letteralmente in escandescenza in seguito alla liberazione di Genoveva dal carcere.

Una vita: Antonito e Natalia fotografati in atteggiamenti compromettenti

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate spagnole di fine agosto svelano importanti novità.

In dettaglio, Lolita mostrerà ai suoceri delle foto in cui compaiono Antonito e Natalia in atteggiamenti compromettenti. La Casado, a questo punto, deciderà di avere un confronto con il marito, che cercherà di rassicurarla, sebbene invano. Anabel, intanto, temerà che Aurelio possa raccontare del suo passato in Messico. Inoltre, la figlia di Marcos riceverà una lettera di Camino, in cui svela di avere dei problemi per ottenere l'eredità di Ildefonso. Per questo motivo, la giovane deciderà di chiedere aiuto a Miguel. Infine tra i vicini si spargerà la voce che Genoveva (Clara Garrido) potrebbe essere scarcerata dopo l'accusa di aver posto fine all'esistenza di Marcia.

Problemi coniugali tra Antonito e Lolita

Nelle puntate dello sceneggiato trasmesse a fine agosto in Spagna, Genoveva chiederà di avere un incontro con l'arciprete in carcere. Qui, la dark lady offrirà a Reguero tanti soldi in cambio della sua liberazione. Intanto continueranno i problemi coniugali tra Antonito e Lolita.

Proprio quest'ultima dimostrerà di non riuscire a perdonare il marito. A tal proposito, la Casado incontrerà per puro caso un fotografo, che le mostrerà le prove del tradimento del Palacios. Nel frattempo quest'ultimo finirà nella trappola di un ricattatore, che si rivelerà essere un complice di Natalia.

Il malvivente, infatti, chiederà al fratello di Maria Luisa del denaro in cambio delle foto con la Quesada.

Felipe arrestato

In tribunale si svolgeranno le battute finali del processo ai danni di Genoveva. In questo frangente, il commissario Mendez informerà Felipe che sua moglie verrà dichiarata innocente. Una decisione, che scatenerà la furia dell'Alvarez Hermoso, che verrà arrestato dalle guardie civili. In questo frangente, Ramon dimostrerà di essere molto preoccupato per l'amico. Lolita, invece, caccerà Antonito di casa dopo aver visto le sue foto insieme a Natalia. Infine la Salmeron tornerà nel vecchio quartiere da innocente. Si ricorda che questi appuntamenti andranno in onda nel 2021 su Canale 5 a causa della differenza di emissione con la Spagna.