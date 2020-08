Si verificherà l'ennesimo colpo di scena, negli episodi della telenovela Una vita in programmazione sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana. Questa volta a stupire sarà Camino Pasamar (Aria Bedmar), che riuscirà a parlare all’improvviso per mettere in salvo Cesareo (Cesar Vea).

La fanciulla userà la sua voce persa in passato per aver subito un abuso, nell’istante in cui affronterà un malvivente per averlo sorpreso intento ad attentare alla vita del vigilante.

Una vita, spoiler: un malvivente commette dei furti ad Acacias 38

Le anticipazioni delle puntate che i fan italiani seguiranno prossimamente, raccontano che Camino desterà dei sospetti a Cesareo quando parlerà durante il sonno.

Anche se Felicia ed Emilio gli diranno che la loro parente non riesce a emettere alcun suono, il sorvegliante sarà deciso a vederci chiaro. Dopo aver fatto delle indagini, l'uomo verrà a conoscenza che i Pasamar, prima di mettere piede ad Acacias 38, hanno fatto i conti con Valdeza.Tramite dei discorsi di Felicia si scoprirà che la persona in questione non è altro che il nome di una tenuta agricola, in cui la ristoratrice lavorava insieme ai suoi figli. La verità sembrerà essere sempre più vicina, poiché non si farà fatica a capire che ai nuovi protagonisti della soap è successo qualcosa di grave in passato, al tal punto da sconvolgere Camino ed Emilio.

In seguito ad Acacias 38 ci saranno degli strani furti, commessi da un uomo soprannominato pelle rossa a causa del suo colore di capelli.

Al termine di una giornata il criminale si introdurrà al Nuovo Secolo XX ma desisterà dal suo intento, per colpa di Camino che lo bloccherà mettendo in pratica delle mosse di autodifesa imparate grazie a Cesareo.

Cesareo sfugge da morte certa, Camino torna a parlare

Nonostante ciò, il giorno seguente il losco individuo farà ritorno nella cittadina spagnola, e dimostrerà di voler mettere fine all’esistenza del vigilante con un coltello sotto lo sguardo di Camino.

Quest’ultima, parecchio preoccupata per la situazione venutasi a creare, riuscirà a mettere in guardia Cesareo dicendogli di stare attento. Per merito dell’intervento della figlia minore di Felicia, il sorvegliante sfuggirà da morte certa e farà arrestare l’uomo intenzionato ad ucciderlo. Grazie a questo episodio Camino recupererà l’uso della sua voce, mentre Felicia farà intendere ai suoi conoscenti che sua figlia smise di parlare dopo essersi smarrita nel bosco per diverse ore.

Anche se a detta della ristoratrice la giovane subì un vero e proprio trauma, questa versione non sarà del tutto convincente.

A complicare l’intricata faccenda sarà una missiva che riceverà Felicia, e indirizzata ad Emilio da un certo Copernico Ledesma. Nel telegramma inoltre verrà citata una ragazza chiamata Angelines, e gli indizi sembreranno riferirsi a ciò che è accaduto veramente ai Pasamar a Valdeza.