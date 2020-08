Le vicende della soap opera Una vita continuano a essere ricche di sorprese. Nelle puntate in onda tra qualche settimana, al centro della scena ci saranno Genoveva Salmeron (Clara Garrido), Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz) e Liberto Seler (Jorge Pobes). Quest’ultimo si troverà in una complicata situazione dopo aver ceduto al fascino della vedova di Samuel Alday, tornata in paese proprio per vendicare il decesso del defunto marito.

Il nipote di Susana finirà dietro le sbarre del carcere e rischierà di rimanerci a lungo, nonostante abbia il sostegno dell’avvocato Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

Quest’ultimo sembrerà non riuscire a far tornare in libertà il suo amico per colpa dell’intromissione di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro). L'anziana donna, dopo essersi schierata dalla parte del nuovo compagno di Genoveva, fingerà di aver rinunciato a fermare le cattive intenzioni di Liberto. La messinscena dell’ex governante aggraverà ulteriormente la posizione del marito di Rosina, il quale non avrà altra scelta che andare a processo.

Una vita, spoiler: Alfredo denuncia Liberto, Felipe e Genoveva si baciano

Gli spoiler degli episodi in programmazione prossimamente, raccontano che Genoveva - dopo aver fatto cadere in rovina tutti gli abitanti - farà entrare in crisi una coppia: a essere ai ferri corti saranno Rosina e Liberto.

In particolare la madre di Leonor apprenderà di essere stata tradita da suo marito, che verrà sorpreso da Casilda tra le braccia della consorte di Alfredo. Quest’ultimo attuerà una mossa strategica per non sentire pettegolezzi sulla donna che ha sposato: che farà credere al commissario Aurelio che il nipote di Susana abbia abusato di Genoveva.

A questo punto la darklady verrà minacciata dal suo nuovo compagno, che le intimerà di non metterlo più in cattiva luce se non vorrà fare una brutta fine.

Successivamente Felipe, dopo aver accettato di difendere Liberto, comincerà ad avvicinarsi a Salmeron anche quando Lolita la smaschererà in pubblico.

Oltre a dare l’impressione di non credere che la perfida donna abbia aiutato Alfredo a truffare i paesani, l'avvocato cercherà di convincerla a testimoniare a favore di Liberto. Dopo aver trascorso una serata nell’ambasciata brasiliana, la signora Bryce si scambierà un bacio con Alvarez Hermoso.

Ursula contro il marito di Rosina

A questo punto Genoveva non ci penserà due volte ad adeguarsi alla volontà del vedovo di Celia e si contraddirà durante l'interrogatorio del giudice. A mettere il bastone tra le ruote al marito di Rosina però ci penserà ancora una volta Alfredo, che farà sapere al magistrato di aver trovato una persona in grado di dimostrare la colpevolezza di Seler. Il fantomatico teste si rivelerà essere Ursula.

L'ex istruttrice affermerà di non aver fermato Liberto avendo avuto paura mentre l'uomo si stava approfittando della moglie di Alfredo. La versione dell’anziana donna farà dubitare il giudice, che avvierà un procedimento giudiziario ai danni di Liberto.

In seguito Alfredo dopo aver rimproverato Genoveva per aver cercato di ingannarlo la schiaffeggerà: quest’ultima - stufa di essere sottomessa - troverà finalmente il coraggio di chiedere aiuto a Felipe.