Non mancheranno tensioni e intrighi nelle prossime puntate spagnole della serie tv Una vita. Negli appuntamenti che i telespettatori seguiranno sull’emittente televisiva La 1 TVE l’ultima settimana di agosto 2020, Genoveva Salmeron, dopo essere stata scagionata, farà i conti con Felipe Alvarez Hermoso. L’avvocato sarà disposto a tutto per farla pagare alla moglie, con la convinzione che sia l’assassina di Marcia.

Intanto Lolita Casado quando sorprenderà il marito Antonito Palacios insieme a Natalia Quesada finirà in ospedale. Sfortunatamente la situazione sarà abbastanza critica, poiché lo stato di salute della nuora di Ramon peggiorerà ogni giorno.

Una vita, spoiler Spagna: Felipe promette di vendicare la morte di Marcia

Gli spoiler degli episodi in programmazione in Spagna dal 24 al 28 agosto 2020, dicono che Antonito farà sapere a Carmen, Ramon, e Lolita, di aver intenzione di andarsene via di casa. Intanto Roberto comincerà ad organizzare una rapina per far andare in porto la spedizione di dinamite. La zia Benigna invece criticherà l’atteggiamento di Cesareo quando Indalecia sarà assente. Nel contempo Liberto discuterà con Rosina poiché non vorrà far alloggiare Felipe nella loro abitazione. In seguito Miguel deciderà di chiedere dei consigli a Seler sul suo rapporto con Anabel. A questo punto Marcos, dopo aver rassicurato il genero, minaccerà con un tagliacarte Aurelio, che a sua volta si scaglierà contro Miguel.

Felipe affronterà la moglie in mezzo alla strada, e prometterà di vendicare a tutti i costi la morte di Marcia. Lolita cadrà nella disperazione totale quando suo marito Antonito lascerà il tetto coniugale. Intanto Liberto farà delle indagini, dopo aver visto Susana dare un ultimatum a Rosina.

Successivamente la madre di Leonor desterà dei sospetti all’ex sarta, quando la troverà in compagnia di José.

Mentre Enríquez annuncerà agli Olmedos che estenderà il loro credito, Anabel e Miguel porteranno avanti la loro relazione. Carmen chiederà delle informazioni sulla salute di Lolita, che intanto non farà sapere a nessuno di aver ricevuto una lettera da Aurelio Quesada.

La prognosi di Lolita è incerta, Casilda invita Alvarez Hermoso a voltare pagina

In seguito Natalia, dopo non essere riuscita a convincere la nuora di Ramon a vederla con Antonito, farà sapere al fratello che il loro piano non è andato a buon fine. Rosina si deciderà a confessare a Susana il segreto di Dominguez. Soledad dopo aver sognato di essersi data un bacio con Marcos, esigerà che diventi realtà quando si sveglierà. Felipe si rifiuterà di perdonare Genoveva che, decisa a pulire la sua immagine chiederà a Fabiana di organizzare una messa per Marcia. Salmeron con il suo gesto finirà per scatenare nuovamente l’ira del marito. Antonito trascorrerà la sua prima notte in pensione. Natalia continuerà a sedurre il primogenito di Palacios, nell’istante in cui si recherà nella propria abitazione per prendersi le sue cose: purtroppo Lolita perderà i sensi quando vedrà il marito accettare il corteggiamento della donna.

A questo punto Aurelio si congratulerà con la sorella per aver fatto entrare in crisi Antonito e la moglie in modo definitivo. Intanto Ramon e Liberto cercheranno di convincere Felipe a non portare avanti la sua guerra contro Genoveva. Lolita verrà trasferita in ospedale, e la sua prognosi sarà incerta. Nel frattempo Servante si farà intrattenere da zia Benigna, destando dei sospetti in Indalecia. Per finire Mendez dirà a Felipe di dover interrompere le indagini sulla morte di Velasco. Casilda, incoraggiata da Liberto, dirà all’avvocato che potrebbe essere arrivato il momento di voltare pagina.