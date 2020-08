In una recente intervista su Visto, Vanessa Gravina, alias Adelaide di Sant'Erasmo nel Paradiso delle signore, ha rivelato dei particolari molto interessanti su suo marito Domenico Pimpinella. I due sono sposati da cinque anni, lui non appartiene al mondo dello spettacolo ma nonostante un retaggio professionale differente le cose sembrano andare a meraviglia.

L'attrice infatti non ha potuto fare a meno di tessere le lodi del suo uomo, dipingendolo come una persona in grado di farla sentire a suo agio e darle molte sicurezze dal punto di vista sentimentale. Lui è un marito di cui lei si può fidare ciecamente.

Vanessa Gravina tesse le lodi di suo marito Domenico Pimpinella

Vanessa Gravina, attrice che interpreta Adelaide nella nota soap opera Rai Il Paradiso delle Signore, ha deciso di rilasciare un'intervista alcuni giorni fa in cui ha parlato della sua vita privata. L'attrice ha menzionato suo marito Domenico Pimpinella ed ha descritto un po il loro rapporto di coppia. Nel 2015 fu celebrato il matrimonio, da quel momento i due non si sono più separati. In merito a questo argomento, Gravina ha detto: "Ho trovato in mio marito un uomo di cui potermi fidare e questo mi dà forza dal punto di vista affettivo". Domenico è stato descritto come una persona estremamente perbene e coerente a 360 gradi, tutte qualità che Vanessa apprezza moltissimo.

Chi è il marito dell'attrice del Paradiso delle signore

Il marito dell'attrice del Paradiso delle signore, come già anticipato, non fa parte del mondo dello spettacolo. Lui ha 48 anni ed è laureato in Giurisprudenza. La sua carriera è incentrata essenzialmente su ruoli manageriali. In passato ha svolto l'incarico di direttore esecutivo dell'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Nel corso della sua carriera, inoltre, ha ricoperto anche altri ruoli di rilievo: dopo aver svolto il lavoro di professore universitario, adesso è direttore generale della Fondazione Enpam. La storia con Vanessa è nata a seguito della fine della relazione tra lei e il collega Edoardo Siravo.

Il passato sentimentale dell'attrice che interpreta Adelaide

Proprio in merito a questa sua precedente relazione, Vanessa ha spiegato di aver conosciuto Domenico dopo la fine di una relazione durata dieci anni. Quando ha conosciuto Pimpinella è rimasta impressionata dai suoi modi: "Mi ha dato una grande sicurezza umana garantendomi una totale capacità di sentirmi adeguata". Intanto, i fan sono in attesa che comincino le nuove puntate del Paradiso delle signore: lo start è fissato a partire da lunedì 7 settembre su Rai 1.