Alba Parietti è stata protagonista di un duro sfogo su Instagram, nei confronti del suo ex marito Franco Oppini. La showgirl piemontese non ci sta ad essere criticata per il suo modo di essere madre, tanto da dichiarare di essere stata presa di mira ingiustamente.

Botta e risposta a distanza tra Oppini e Parietti

Durante l'ultima puntata di Domenica Live, Franco Oppini ha rivolto una critica alla sua ex moglie. L'ospite di Barbara d'Urso ha invitato la showgirl ad "essere più madre e meno Parietti". A detta di Oppini, la donna dovrebbe farsi da parte per non offuscare il percorso di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 5.

Il commento di Franco è arrivato dopo che la sua ex moglie lo scorso venerdì, 18 settembre, ha chiamato in diretta al reality show condotto da Alfonso Signorini. In realtà l'intento di Alba Parietti era quello di avere un confronto con Patrizia De Blanck, che a sua volta nella casa di Cinecittà l'ha definita con degli epiteti poco carini.

Di fronte alle affermazioni rilasciate dal suo ex marito, la diretta interessata ha deciso di replicare in modo abbastanza piccato. Tramite un post pubblicato su Instagram, Alba ha definito le parole di Franco Oppini non veritiere. La 59enne di Torino ha dichiarato che nel bene e nel male è sempre stata una buona madre per suo figlio Francesco. Ma non è finita qui, perché Alba ha sottolineato che non è facile crescere un ragazzo in età adolescenziale.

Nel corso del suo intervento, Alba Parietti ha dichiarato: "Sono stata poco ringraziata, ma solo criticata e ingiustamente". Successivamente la showgirl ha iniziato a lanciare una serie di stilettate al suo ex marito Franco: "I conflitti li hai con chi passa la vita con te". La 59enne si è detta incredula per essere stata attaccata per l'ennesima volta dal padre di suo figlio.

Infine, Alba Parietti ha rivelato un retroscena inedito legato al suo unico figlio. La donna ha dichiarato di aver espressamente chiesto a Barbara d'Urso di non farle mai domande su Francesco, proprio perché non vuole risultare una madre ingombrante.

La stoccata su Karina Cascella

Durante lo sfogo pubblicato su Instagram, Alba Parietti ha lanciato una stoccata anche a Karina Cascella.

L'opinionista Mediaset a Domenica Live si è schierata dalla parte di Franco Oppini. A detta della Cascella, la showgirl piemontese cercherebbe sempre un escamotage per finire al centro dell'attenzione.

Alba Parietti ha sostenuto che spesso si tende a sfruttare il suo nome per visibilità. Poco dopo, ha invitato il suo ex marito a mettere da parte i vecchi rancori. Con rammarico la showgirl ha ammesso che a leggere determinate cose le veniva da piangere. Infine, la 59enne ha riservato delle parole al vetriolo su Karina Cascella: "E' un personaggio piccolo e inutile". Secondo Parietti, l'opinionista spesso parla di cose che neanche conosce. A questo punto non è esclusa la replica della diretta interessata visto che Cascella ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua.