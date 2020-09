Sono passati quasi due anni da quando Belen Rodriguez ha lasciato Andrea Iannone per tornare tra le braccia dell'ex marito Stefano De Martino, ma il pilota sembra non serbare nessun rancore nei confronti della ex compagna. A un follower di Instagram che gli ha chiesto cosa rappresenti la showgirl per lui anche dopo la rottura, il campione di Moto GP ha risposto che lei è stata molto importante e soprattutto sempre vera sia nei momenti belli che in quelli più difficoltosi.

Il ricordo di Iannone di Belen a due anni dall'addio

La storia d'amore tra Belen e Andrea Iannone ha riempito le riviste di Gossip per quasi due anni, ovvero per tutta la durata del loro rapporto.

Dopo che la Rodriguez ha deciso di mettere fine alla relazione col pilota, si dice che lui abbia sofferto tantissimo, anche per questo ci ha messo circa un altro anno a voltare pagina accanto a Giulia De Lellis.

A distanza di un bel po' di tempo dalla rottura con l'argentina, lo sportivo sembra abbia ancora un bellissimo ricordo di lei e del periodo in cui sono stati felici ed innamorati.

Dopo aver proposto ai suoi followers di Instagram il gioco "Fammi una domanda", ieri sera il motociclista ha deciso di rispondere ad una curiosità riguardante proprio la showgirl con la quale ha fatto coppia fissa.

"Cosa pensi Belen e cosa ha rappresentato per te?", ha chiesto un fan ad Andrea che, andando contro alla sua riservatezza, ha aperto il cuore rendendo pubblica l'idea che si è fatto della bella presentatrice di Tu sì que vales.

Andrea omaggia Belen su Instagram: 'Sempre vera'

"Le storie importanti durano per sempre, cambiano semplicemente forma", questa è la premessa che Iannone ha fatto su Instagram prima di rispondere alla domanda sulla Rodriguez.

"Belen per me ha rappresentato un punto di riferimento in un momento della mia vita dove tutto andava bene, ma nel quale avere persone vere affianco non è stato facile".

Contrariamente a quello che è successo quando stava con Giulia De Lellis oppure più di recente, ai tempi dell'amore con l'argentina Andrea era felice e soprattutto appagato anche nella sua professione: si sa, infatti, che da mesi l'abruzzese è sospeso dalle competizioni sportive per un'accusa di doping che non è ancora riuscito a far cadere.

"Cosa penso di lei? Beh proprio questo: vera sempre, fino alla fine. Nel bene e nel male", ha concluso il campione di Moto GP sui social network.

Belen, De Lellis, Soleil, Buccino e Hamdy: gli amori veri o presunti di Iannone

Da quando si è fidanzato con Belen Rodriguez ormai quattro anni fa circa, Iannone è diventato uno dei protagonisti indiscussi del gossip nostrano.

La relazione con la showgirl argentina è durata un paio d'anni, fino a quando lei non ha deciso di chiudere perché incerta sui suoi sentimenti (poco tempo dopo la presentatrice è tornata tra le braccia dell'ex marito Stefano). Dopo lunghi mesi di singletudine, Andrea ha ritrovato il sorriso accanto a Giulia De Lellis, l'influencer romana con la quale ha fatto coppia per quasi un anno: era marzo scorso, infatti, quando la giovane annunciava l'addio al pilota e il ritorno di fiamma con lo storico ex fidanzato Damante.

Nei mesi successivi, il pilota Aprilia è stato accostato a molte bellissime del mondo dello spettacolo: durante la quarantena, per esempio, si è vociferato che l'abruzzese frequentasse in gran segreto Cristina Buccino, ma lei dopo qualche settimana ha smentito tutto.

Ultimamente, invece, Iannone è stato prima paparazzato in compagnia di Soleil Sorge in Sardegna (tra i due non ci sarebbe stato nessun flirt a detta della ragazza) e poi con l'ex concorrente del Grande Fratello Vip Martina Hamdy a Lugano.