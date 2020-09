Sabato 12 settembre ritorna l'appuntamento pomeridiano con DayDreamer - Le ali del sogno, di cui andrà in onda una nuova puntata speciale della durata di due ore. La messa in onda della soap opera rivelazione dell'estate 2020 è prevista a partire dalle 14:10 fino alle 16:00 circa, quando poi la linea passerà alla prima puntata della nuova stagione di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Una puntata, quella di DayDreamer, che si preannuncia particolarmente scoppiettante e ricca di sorprese: in particolar modo Sanem temerà di perdere per sempre Can, l'uomo di cui è profondamente innamorata.

DayDreamer, anticipazioni del 12 settembre: Can e Ceyda più vicini e Sanem ha paura di perderlo

Gli spoiler di questa nuova puntata di DayDreamer, che andrà in onda sabato 12 settembre in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che il rapporto tra Can e Ceyda comincerà a destare dei sospetti in Sanem, la quale non vedrà di buon occhio la loro unione.

In particolar modo sarà la proprietaria della Compass Sport a 'marcare stretto' il bel fotografo, decisa a conquistarlo a tutti gli effetti.

E gli incontri tra i due diventeranno sempre più frequenti e all'ordine del giorno. Ceyda, infatti, approfitterà della collaborazione in corso con la Fikri per vedere sempre più spesso Can e un giorno si presenterà da lui anche con un clamoroso regalo. Ceyda, infatti, stupirà il giovane Divit portandogli una tra le più antiche macchine fotografiche e ovviamente il regalo sarà molto apprezzato. Tale situazione, però, farà bruciare di gelosia Deren, ma soprattutto Sanem. Quest'ultima, infatti, comincerà ad aver paura di poter perdere Can per sempre.

Sanem decide di far pedinare Can e Ceyda

Gli spoiler dell'appuntamento di sabato 12 settembre con DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che così Sanem deciderà di passare al contrattacco e studierà un piano per poter tenere sotto controllo Can e Ceyda. Per prima cosa, la Aydin deciderà di iscriversi alla stessa palestra frequentata dal fotografo, poi deciderà anche di farlo seguire e pedinare per conoscere tutti gli spostamenti.

Sanem scoprirà che Can avrà in programma un appuntamento, a quanto pare proprio con Aylin. Così deciderà di presentarsi allo stesso locale dove i due dovranno vedersi ma rimarrà spiazzata. La donna, infatti, dovrà fare i conti con una 'sorpresa' che si rivelerà del tutto amara. Insomma una nuova puntata decisamente da non perdere quella di sabato pomeriggio con la soap opera turca, che tuttavia questa settimana raddoppierà la sua messa in onda su Canale 5.

Domenica 13 settembre, infatti, a partire dalle 15:35 circa è in programma un nuovo appuntamento in prima visione assoluta con Can e Sanem.