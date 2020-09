Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che il prossimo sabato 3 e domenica 4 ottobre saranno trasmessi dei nuovi episodi inediti in prima visione assoluta, che si preannunciano ricchi di colpi di scena. Per Can e Sanem, infatti, arriverà il momento di dedicarsi alla loro storia d'amore e di viversi le emozioni senza avere paura di essere notati e beccati in giro. Proprio per questo motivo, i due giovani ragazzi decideranno di essere schietti e sinceri con le persone che li circondano. Intanto Sanem deciderà di organizzare una sorpresa speciale per il suo amato fotografo.

DayDreamer, le anticipazioni del 3 e 4 ottobre 2020

Can, dopo aver chiarito tutti i dubbi con la Aydin circa la loro turbolenta storia d'amore, le confesserà che ha intenzione di stare sempre più tempo con lei e quindi di viversi oltre tutto e tutti.

Motivo per il quale Can prenderà una decisione molto coraggiosa che potrebbe metterlo in difficoltà sul posto di lavoro.

Il fotografo, recandosi in ufficio alla Fikra, deciderà di rendere pubblica la sua storia d'amore con Sanem: stanco di dire continuamente bugie, Can prenderà per mano la sua amata e in presenza di tutti i collaboratori che lavorano nella sua agenzia fotografica, confermerà che stanno insieme.

Can ufficializza la storia d'amore con Sanem

Un momento a dir poco speciale e idilliaco per la coppia che, tuttavia, verrà interrotto bruscamente da un incidente che avrà come protagonista la Aydin. La ragazza, infatti, farà cadere le pietre di luna di Can rompendole in mille pezzi. Intanto in agenzia arriverà Ceyda assieme a Mckennon e daranno una buona notizia al fotografo.

I due, infatti, lo metteranno al corrente del fatto che la trattativa con la grande azienda di cosmetici è andata a buon fine. La Redmond Cosmetic ha scelto di affidare l'incarico per la nuova campagna pubblicitaria proprio alla Fikri gestita da Can e questa non può che essere una gran bella notizia per le sorti dell'agenzia.

Sanem organizza una sorpresa speciale per Can: le anticipazioni di DayDreamer

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso degli episodi in onda il 3 e 4 ottobre su Canale 5 Sanem deciderà di fare una sorpresa speciale al suo amato. La ragazza gli chiederà di accompagnarla in un posto, che per lei ha un significato importantissimo.

Sanem lo porterà in una vecchia villa ormai disabitata, dove da piccola era solita 'rifugiarsi' per rimanere da sola, lontana da tutto e tutti e scrivere dei suoi pensieri. Le anticipazioni di DayDreamer rivelano che sarà proprio in questa circostanza che la ragazza regalerà a Can una scatolina contenente delle chiavi e un bigliettino che aveva scritto da giovane per il suo futuro amore. Cosa ci sarà scritto? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti con la soap.