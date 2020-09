Domenica 20 settembre andrà in onda una nuova puntata di DayDreamer in prima visione assoluta su Canale 5. La serie turca con Can Yaman sarà trasmessa, oltre a sabato 19 settembre, anche domenica 20 settembre nello slot orario che va dalle 16:30 alle 17:10 circa. In questo modo, quindi, DayDreamer tornerà a sfidare Domenica In di Mara Venier dopo il "testa a testa" della scorsa settimana dal punto di vista degli ascolti. La trama di questo nuovo episodio racconta che Can e Sanem passeranno una nuova serata speciale insieme che rafforzerà il loro sentimento.

DayDreamer, anticipazioni 20 settembre 2020: Can e Sanem passano la serata insieme

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di DayDreamer che andrà in onda domenica 20 settembre su Canale 5, rivelano che Osman sarà preso "anima e corpo" dalla nuova serie televisiva che sta girando ma non tutto il suo gruppo di lavoro sarà così entusiasta del lavoro che stanno svolgendo.

In particolar modo il regista e gli sceneggiatori saranno a dir poco esausti delle continue interruzioni che verranno effettuate da parte dei familiari di Osman, sempre presenti sul set durante le riprese.

Intanto Ceyda comunicherà una buona notizia a Can: la donna è riuscita finalmente a strappare un invito a cena per parlare di lavoro con Mackinnon. Peccato, però, che il fotografo sarà costretto a disertare l'appuntamento e a rifiutare l'invito perché proprio per quel giorno ha organizzato una serata speciale in compagnia della sua amata Sanem.

Un ladro entra nell'appartamento dei genitori di Sanem

Gli spoiler di DayDreamer di domenica 20 settembre raccontano che Can deciderà di portare Sanem al rifugio: i due potranno passare la serata insieme e in questo modo osservare le stelle.

Ormai, infatti, sono fidanzati a tutti gli effetti ma Aydin non si sentirà ancora pronta per comunicare tale notizia ai suoi genitori, decisamente molto apprensivi.

Tuttavia i colpi di scena non sono finiti qui, perché anche per Leyla arriverà una bella notizia: la ragazza dovrà fare i conti con l'inaspettata dichiarazione d'amore di Emre, che finalmente ammetterà di provare dei sentimenti nei suoi confronti.

Ma in quella sera stessa ci sarà un brutto evento che spaventerà le due sorelle. Un ladro si intrufolerà nell'appartamento dei genitori di Sanem: per Mevkibe sarà un forte spavento. La donna proverà a contattare Sanem ma il suo telefono risulterà irraggiungibile e così chiederà a Emre di mettersi in contatto con suo fratello Can, avvisandolo al rifugio.