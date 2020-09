Nuovo cambio di programmazione per la soap opera DayDreamer - Le ali del sogno che tornerà in onda regolarmente anche la domenica pomeriggio. In un primo momento, infatti, in casa Mediaset si era optato per la messa in onda soltanto al sabato pomeriggio ma in queste ultime ore, la guida tv ufficiale del Biscione è stata nuovamente aggiornata e la soap con Can Yaman andrà in onda anche domenica 27 settembre, con un nuovo appuntamento in prima visione assoluta. E i colpi di scena non mancheranno, visto che Can verrà beccato dai paparazzi in compagnia di Ceyda.

DayDreamer anticipazioni 27 settembre: Can e Sanem si difendono da Mevkibe

Nel dettaglio, la nuova programmazione di DayDreamer prevede che sabato 26 settembre andrà in onda una nuova puntata a partire dalle 14:45 circa fino alle quattro del pomeriggio, quando poi la linea passerà a Verissimo.

Domenica 27 settembre, invece, la messa in onda del nuovo appuntamento è in programma dalle 15:50 alle 17:10, quando poi la linea passerà alla terza puntata di questa nuova stagione di Domenica Live, il talk show del dì di festa di Canale 5 presentato da Barbara d'Urso.

E così i fan possono stare tranquilli: anche questo weekend (seppur a orari diversi) l'appuntamento con la soap opera turca dei record è confermatissimo nel daytime della rete ammiraglia. Le anticipazioni riguardanti la puntata speciale che andrà in onda domenica 27 settembre rivelano che Can e Sanem saranno costretti a difendersi dopo che Aylin ha venduto a una rivista, le foto che li ritraevano assieme in teneri atteggiamenti.

Una notizia che non piacerà per nulla a Mevkibe, la quale continua a essere completamente all'oscuro della relazione in corso tra sua figlia e il bel fotografo. Tuttavia Can e Sanem correranno subito ai ripari con la donna e le diranno che sono pronti a far causa al giornale che ha pubblicato la notizia del loro fidanzamento.

Can viene beccato in compagnia di Ceyda ed esplode il gossip

I due, infatti, spiegheranno a Mevkibe che si tratta di una montatura e quindi che tra di loro non c'è alcun tipo di relazione. Una versione dei fatti che riuscirà a convincere la donna, la quale finirà per credere alle parole di sua figlia e a quelle del Divit.

Ma quanto tempo ancora andranno avanti con questa bugia?

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della puntata di DayDreamer in onda questa domenica pomeriggio rivelano che Can verrà beccato in compagnia dell'affascinante Ceyda in atteggiamenti che verranno equivocati come intimi e come tali rivenduti dai paparazzi ai vari giornali, pronti a pubblicare l'ennesimo scoop riguardante il fotografo. Quale sarà la reazione di Sanem di fronte a questi scatti? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti.