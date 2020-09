L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore si rinnova anche per la giornata di giovedì 10 settembre quando alle 15:55 andrà in onda una nuova puntata su Rai 1. Le anticipazioni rivelano che verrà dato ampio spazio alla delicata situazione sentimentale tra Federico e Roberta: il ragazzo tornerà a casa dopo essersi sottoposto in Svizzera ad un intervento chirurgico che gli ha permesso di tornare a camminare. Al suo rientro vorrà perdonare Roberta dopo le incomprensioni del passato, ma quando la sorprenderà insieme a Marcello litigherà di nuovo con lei.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 10 settembre: Federico di nuovo in crisi con Roberta

Gli spoiler dell'appuntamento del 10 settembre de Il Paradiso delle signore evidenziano che Federico, dopo essere tornato a casa, deciderà di riprendere in mano le redini del suo travagliato rapporto con Roberta. Il giovane Cattaneo sarà disposto a perdonare la ragazza nonostante il tradimento, e così andrà subito da lei per chiarire la situazione e ripartire insieme.

Tuttavia, quando arriverà da Roberta, dovrà fare i conti con una spiacevole sorpresa. La giovane in quel frangente sarà in compagnia di Marcello che continuerà a pressarla e a corteggiarla. La reazione di Federico non sarà positiva e finirà per discutere animatamente con lei.

Roberta sarà dispiaciuta per l'accaduto ma non vorrà comunque fare dei passi indietro e nemmeno chiedere scusa a Cattaneo per il suo incontro con Barbieri. Gli spoiler della soap opera di Rai 1 rivelano che ci sarà un duro scontro anche tra Federico e Marcello: i due finiranno per litigare, essendo entrambi interessati alla Venere del Paradiso.

Spoiler di giovedì 10 settembre: Luciano scopre gli inganni di Silvia e Clelia sull'operazione del figlio

Inoltre, durante la puntata di giovedì 10 settembre della soap targata Rai, Riccardo incontrerà il padre adottivo del figlio di Angela, il quale non gli farà una buona impressione. L'uomo metterà in chiaro la sua posizione e non sembrerà disposto ad aiutare la ragazza.

Un altro colpo di scena si avrà quando Luciano scoprirà tutta la verità sui soldi che sono stati spesi per l'operazione di Federico in Svizzera. Il ragioniere verrà a conoscenza dell'inganno da parte di Clelia e Silvia, le quali gli hanno taciuto la verità per tutto questo tempo. Negli episodi successivi si potrà scoprire quale sarà la reazione di Cattaneo.