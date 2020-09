Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di venerdì 2 ottobre rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Il primo fra tutti riguarderà l'inaspettato ritorno a casa di Nicoletta, che rimetterà piede a Milano dopo un lungo periodo di assenza e sarà pronta a rivoluzionare le carte in tavola. Occhi puntati anche su Marta e Vittorio, spiazzati dalla sparizione misteriosa della piccola Anna, la bambina di cui si sono occupati nel corso delle ultime settimane. Per i due coniugi Conti, però, ci sarà una bella notizia.

Tutte le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di venerdì 2 ottobre 2020

Il ritorno di Daniela, madre naturale di Anna, ha destabilizzato un po' Marta e Vittorio. In un primo momento la donna aveva ammesso di non voler tornare ad occuparsi della bambina poi però cambierà idea e spiazzerà i coniugi Conti, che erano già pronti a portare avanti la pratica per l'affidamento.

Come se non bastasse, Daniela sparirà nel nulla il giorno in cui è fissato il battesimo della bimba e questo suo modo di fare preoccuperà moltissimo Marta e Vittorio. Per fortuna non succederà nulla di grave, visto che Daniela si farà nuovamente viva nell'episodio della soap in onda venerdì pomeriggio su Rai 1 e sarà sempre con la piccola Anna.

I due coniugi, quindi, potranno tirare un sospiro di sollievo anche se ormai Daniela sembrerà convinta al 100% della sua decisione di tornare ad occuparsi della bambina.

Marcello e Salvatore non possono aprire la caffetteria di sera

E poi ancora i riflettori saranno puntati su Marcello e Salvatore, che dovranno fare i conti con una brutta notizia riguardante la loro attività.

I due ragazzi, infatti, non riusciranno ad ottenere tutti i permessi necessari per l'apertura serale della caffetteria.

Questo vorrà dire che il loro progetto andrà a monte e per il momento dovranno dire addio anche al sogno di poter guadagnare di più per permettersi ciò che vogliono. Per Cosimo, invece, arriverà il momento della verità e finalmente troverà il coraggio di confessare a Riccardo il segreto che porta dentro.

Il ritorno a casa di Nicoletta: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2 ottobre

E così Cosimo ammetterà a Riccardo che fu lui a raccontare alla contessa Adelaide il segreto della sua partenza con Nicoletta. Come reagirà il ragazzo di fronte a questa confessione? Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di venerdì 2 ottobre rivelano che ci sarà un graditissimo ritorno in scena.

Mentre la famiglia Conti sarà riunita a tavola per la consueta cena serale, arriverà una visita del tutto inaspettata. Trattasi della bella Nicoletta, che ritornerà a Milano in compagnia di sua figlia. Come reagirà Riccardo, in procinto di convolare a nozze con Ludovica Brancia, quando apprenderà la notizia del ritorno della sua ex fidanzata?

Lo scopriremo nel corso degli episodi in onda dal 5 al 12 ottobre su Rai 1.