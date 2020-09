Il Paradiso delle signore ritorna mercoledì 30 settembre con una nuova puntata in prima visione assoluta, in onda a partire dalle 15:55 circa. Le anticipazioni sulla trama rivelano che per Federico arriverà il momento di fare i conti con se stesso, con la sua famiglia e di prendere delle decisioni importanti che riguardano anche la sua tormentata vicenda sentimentale. Marta e Vittorio, invece, continueranno a portare avanti il loro sogno di riuscire ad adottare la piccola Anna.

Federico scopre anche i tradimenti della mamma

Federico, dopo aver scoperto i tradimenti di suo padre con Clelia (beccandoli mentre si scambiavano delle teneri effusioni al Paradiso), fare i conti anche con una brutta notizia che riguarderà sua mamma Silvia.

Il ragazzo, infatti, scoprirà che la donna non è stata sempre limpida e sincera nei confronti di suo marito e così verranno a galla i tradimenti della donna.

A quel punto Federico deciderà di affrontare entrambi i suoi genitori per mettere in chiaro la situazione. Intanto Clelia, che si sentirà coinvolta in prima persona in questa 'burrasca' che sta esplodendo in casa Cattaneo, avrà un crollo emotivo.

Nel frattempo Marta e Vittorio continueranno a lottare per riuscire a ottenere l'adozione della piccola Anna. In particolar modo Marta sembrerà disposta a tutto pur di riuscire ad avere con sé la bambina che ha salvato e che ha coccolato e cresciuto con grandissimo amore. Vittorio, invece, riuscirà finalmente ad incontrare la mamma naturale di Anna, la quale confermerà la sua intenzione di non voler riprendersi sua figlia.

Federico chiude la sua storia d'amore con Roberta

E poi ancora le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda mercoledì 30 settembre su Rai 1, rivelano che Salvatore e Marcello si organizzeranno per riuscire a portare in porto il loro nuovo progetto, che prevede l'apertura serale della caffetteria.

I due potranno contare su una serie di validi alleati che daranno loro una mano nella gestione del locale anche se dovranno fare i conti con una serie di imprevisti, che saranno dietro l'angolo.

Intanto all'interno del Paradiso si continuerà a lavorare senza sosta alla realizzazione della prima linea di abiti per bambini, nata da un'idea di Vittorio.

Per Federico, invece, arriverà il momento di riflettere sulla sua vita privata. Dopo aver scoperto i tradimenti di entrambi i suoi genitori, il giovane Cattaneo comincerà ad essere disilluso sull'amore e per questo motivo decide di chiudere definitivamente la sua storia d'amore con Roberta. Come reagirà la ragazza? Lo scopriremo nei prossimi episodi della soap.