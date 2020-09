Il ritorno de Il Paradiso delle Signore con le nuove puntate è previsto dal 7 settembre e le anticipazioni rivelano che ci sarà grande apprensione per le sorti della bella Adelaide. La contessa, al termine delle puntate inedite che sono andate in onda fino ad aprile su Rai 1, aveva deciso di convolare a nozze con l'astuto Achille Ravasi, scatenando un po' la gelosia di Umberto che tuttavia si era fatto da parte. Nel corso dei nuovi appuntamenti, però, Adelaide farà preoccupare Guarnieri, il quale arriverà a temere che possa esserle accaduto qualcosa di brutto.

Il Paradiso delle signore 5 anticipazioni: grande preoccupazione per Adelaide

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 5 in onda dal 7 settembre in poi in televisione, rivelano che Adelaide dopo aver sposato Achille è partita per il viaggio di nozze, che hanno scelto di fare negli Stati Uniti D'America.

Una partenza che tuttavia desterà non pochi sospetti e preoccupazioni, visto che la bella contessa interpretata dall'attrice Vanessa Gravina, farà perdere le sue tracce per un po' di tempo. E così Umberto e tutti gli altri componenti della famiglia, non avranno sue notizie al punto che il personaggio interpretato da Roberto Farnesi, comincerà ad andare in ansia per questo prolungato silenzio.

Eppure gli spoiler de Il Paradiso delle signore 5 rivelano che ad un certo punto ci sarà il colpo di scena. Un misterioso telegramma giungerà a Villa Guarnieri e porterà proprio la firma della Contessa. In questa breve missiva, Adelaide tranquillizzerà tutti i suoi cari, dicendo loro che sta bene e che tutto procede nel migliore dei modi.

Peccato, però, che questo telegramma non tranquillizzerà per nulla il già sospettoso Umberto, il quale continuerà a pensare che ci sia qualcosa di 'non detto'. Guarnieri, infatti, si dirà convinto del fatto che quel messaggio non sia frutto della contessa e che quindi possa essere stato scritto e inviato da qualcun'altro al suo posto.

Adelaide ritorna di nuovo a casa ma senza il marito

Insomma Umberto continuerà ad essere molto preoccupato per le sorti della donna di cui continuerà ad essere innamorato, nonostante sia convolata a nozze con Achille. Cosa succederà a questo punto? I risvolti della soap opera si preannunciano decisamente clamorosi.

A fornire ulteriori anticipazioni su questa intricata vicenda, ci ha pensato proprio Vanessa Gravina in una recente intervista, dove ha ammesso che la Contessa di Sant'Erasmo de Il Paradiso delle signore, ritornerà di nuovo in città dopo il viaggio negli USA, ma questa volta non ci sarà suo marito Achille al suo fianco. Il motivo? Lo scopriremo a partire dal 7 settembre con la messa in onda delle nuove attesissime puntate alle 15.40 su Rai 1.