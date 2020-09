Beatrice Valli è finita al centro di una polemica sui social. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne nel rispondere alla domanda di un utente ha sollevato un polverone sulle donne senza figli. Nel giro di poche ore il nome della compagna di Marco Fantini è diventato trending topic su Twitter.

Le parole di Beatrice Valli

Nelle scorse ore Beatrice Valli ha deciso di interagire con i suoi follower. La giovane, dopo aver attivato la funzione "ask" sui suoi canali social, si è vista domandare da un fan: "È faticosa la vita con tre bimbi?". La donna, senza pensarci su due volte, ha risposto: "Quando donne senza figli mi dicono: sono stanca, non oso immaginare con tre figli cosa possano dire".

Al termine della risposta Valli ha inserito delle emoji sorridenti. Dunque la compagna di Marco Fantini probabilmente stava facendo dell'ironia.

Ironia che però sembra non essere stata compresa dalla maggior parte degli utenti Twitter. In poco tempo il nome dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne è finito nei trending topic italiani della giornata. Molti utenti hanno espresso un commento negativo sulle parole della Valli. In particolare un utente ha sottolineato che si può anche non avere dei figli, ma essere ugualmente stanche perché magari non si passano due mesi in vacanza a Forte dei Marmi.

Un'altra utente invece, in modo piccato, ha ringraziato Beatrice per averle ricordato che le donne hanno diritto di essere stanche solamente se hanno dei figli, possibilmente almeno tre.

La donna ha precisato che ci sono moltissime casalinghe, studentesse o lavoratrici che hanno molto da fare anche se non hanno figli. Un'altra ragazza ha retwittato: "Bea, hai una famiglia bellissima e dei figli stupendi, ma ti do un consiglio: Ragiona prima di parlare". Insomma, le parole pronunciate dall'influencer non sono piaciute a molte.

La reazione di Beatrice

Dopo essere stata ripresa da moltissimi utenti, Beatrice Valli ha deciso di rimuovere la domanda e la risposta riguardanti le donne senza figli. Se all'inizio la 25enne aveva preferito il silenzio, in un secondo momento ha rivolto le sue scuse a tutte coloro che si sono sentite offese.

Valli ha dichiarato: "Molti di voi hanno travisato la storia". La compagna di Marco Fantini ha precisato che la sua era una risposta ironica: "Non ho screditato nessuno". Infine, l'influencer ha confidato di essere rimasta colpita per la cattiveria che alcuni hanno tirato fuori.

Solamente nelle scorse ore, la sorella minore Ludovica Valli aveva detto la sua sugli haters. L'ex tronista di Uomini e donne aveva spiegato che nel tempo entrambe le sorelle si sono fatte una sorta di corazza. Ma al contempo aveva invitato tutti a utilizzare i social con la testa.