Finalmente la verità sullo scambio di culle verrà a galla nelle prossime puntate italiane di Beautiful. Per i telespettatori è ora giunto il momento di scoprire cosa accadrà in seguito al ritrovamento di Beth a Thomas, Flo e a tutte le persone coinvolte nella vicenda. Secondo le anticipazioni in Usa Thomas farà perdere le sue tracce per diversi giorni, rifugiandosi a casa dell'amico Vincent (Vince) e ignorando le continue chiamate di Ridge. Il giovane mostrerà tutti i segni del suo squilibrio mentale e sarà certo di poter riconquistare Hope, ignaro che quest'ultima abbia chiesto l'annullamento del loro matrimonio.

Beautiful, trame Usa: Thomas smascherato fa perdere le sue tracce

Dopo tutta una serie di inganni e bugie, la verità sulla piccola Beth verrà finalmente a galla. Thomas verrà smascherato, così come Flo, Reese e tutte le persone a conoscenza del grande segreto. Se per Flo si apriranno le porte del carcere, Thomas invece farà perdere le sue tracce per giorni. il giovane infatti, si nasconderà a casa dell'amico Vincent, lo stesso che gli procurò gli stupefacenti per drogare Liam. A casa dell'amico, Thomas mostrerà tutto il suo squilibrio mentale, dopo che il suo piano per mantenere segreta la verità su Beth sarà andato in fumo.

Beautiful, anticipazioni: Thomas in preda al delirio si nasconde a casa di Vincent

Ora che tutti quanti sapranno del suo coinvolgimento nell'occultamento della verità su Beth, Thomas si ritroverà con le spalle al muro. Il giovane, a casa di Vincent, non risponderà nemmeno alle continue chiamate del padre Ridge.

Forrester jr inoltre, nel bel mezzo del suo delirio se la prenderà anche con Hope, rea a suo dire, di essere una cieca egoista e anche con Beth, definendola come una ''maledetta bambina''. Una follia quella di Thomas che nemmeno Vincent riuscirà a calmare. Nel frattempo, anche la sorella Steffy si ritroverà, suo malgrado, a dover affrontare una delle prove più difficili della sua vita.

Beautiful, spoiler: Hope vuole l'annullamento delle nozze con Thomas

Anche i sogni di Steffy verranno infranti. La verità su Beth porterà a un'inevitabile conseguenza anche per lei. La sorella di Thomas si troverà costretta a separarsi dalla sua amata Phoebe/Beth, riconsegnandola ai suoi legittimi genitori. Una scena straziante che sicuramente non lascerà indifferenti i numerosissimi telespettatori della soap Beautiful. Thomas intanto, sembrerà non rendersi conto della gravità della situazione in cui si è cacciato e penserà di riuscire a sistemare le cose con Hope. Per tale motivo vorrà trovare un modo per chiarirsi con lei. Il giovane ancora non sa che la moglie non ha perso tempo e sarà in procinto di chiedere l'annullamento del loro matrimonio.

Cosa accadrà quando verrà a conoscenza della decisione di Hope?

In attesa di ulteriori sviluppi su questa intricata e appassionante story line, si ricorda che Beautiful va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 13:40. La domenica l'appuntamento è invece alle 14.