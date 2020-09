Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che sono andate in onda negli Stati Uniti e che presto arriveranno in Italia su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena sorprendenti. In particolare, Ridge e Brooke avranno un violento litigio e lo stilista affogherà tutti i suoi dolori nell'alcol. Allo stesso tempo, Shauna approfitterà della debolezza dell'uomo per andare a letto con lui.

Ridge affogherà i suoi dispiaceri nell'alcol

Brooke non vorrà che Thomas torni e Ridge sarà stremato dall'ennesima lite e così affogherà tutti i suoi dispiaceri nell'alcol.

Poco dopo, Carter raggiungerà lo stilista al Bikini Bar in quanto vorrà portarlo via perché è molto ubriaco, però il Forrester senior si infurierà con il poverino e lo manderà via. A quel punto, Carter non vedrà altra soluzione che lasciare Ridge alle cure di Danny, ma lo stilista non rimarrà seduto al bancone per tanto tempo.

Infatti, nel mentre l'uomo verrà raggiunto da Shauna che vorrà convincerlo a dargli un'altra possibilità, Ridge nonostante fosse ubriaco la respingerà, accusandola e offendendola in ogni modo, fino a crollare.

Lo stilista scoprirà di aver passato la notte con Shauna

Il giorno dopo, Ridge si risveglierà e ancora confuso dopo la sbornia non riconoscerà la stanza in cui si è addormentato.

Subito dopo vedrà Shauna ai piedi del letto con dell'acqua e delle pasticche.

A quel punto lo stilista vorrà capire il perché si è svegliato in quella stanza e la donna gli spiegherà che Danny ha insistito affinché non guidasse e dormisse nella stanza al piano di sopra del Bikini Bar. Ridge sarà grato al barista però allo stesso tempo temerà di aver tradito Brooke.

Quindi, l'uomo alzerà la coperta d'istinto e non si ritroverà i pantaloni, però Fulton lo rassicurerà e gli dirà che è stata lei a sfilarglieli per farlo dormire comodamente. Poi, Shauna dirà all'uomo di aver dormito accanto lui per assicurarsi che stesse bene, ma tra i due non c'è stato nulla.

Shauna racconterà a Flo della notte passata insieme a Ridge

Lo stilista distrutto già dal litigio con Brooke e dal pensiero di suo figlio, non vorrà più fare la guerra a Shauna e gli proporrà di essere una sua alleata. Ridge dirà anche alla donna di non rivelare nulla a Logan di quanto successo. Fulton prometterà all'uomo di mantenere il segreto però secondo le ultime indiscrezioni, la donna rientrerà a casa e rivelerà subito a Flo di aver dormito con lo stilista nello stesso letto. Ma non è tutto, in quanto la donna aggiungerà che è stato fantastico passare la notte con il Forrester senior. Non ci resta che aspettare la messa in onda in Italia di queste puntate di Beautiful per scoprire ulteriori novità.