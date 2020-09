Chiara Ferragni ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riportate da Grand Hotel nell'ultimo numero uscito: "Un anno e mezzo fa ho perso una persona cara. È stato un dolore grandissimo e mi ha causato un trauma che ancora non sono riuscita a superare...". Ferragni ha aggiunto di ricevere numerosi messaggi da parte di ragazze che hanno subito abusi. Proprio per questo ha voluto consigliare loro una terapia che ha intrapreso lei stessa, pur non essendo il suo un caso di abuso. La terapia in questione si chiama EMDR e serve a posizionare il trauma in un'altra parte del cervello. In tal modo, ricordando ciò che è accaduto, si prova meno dolore.

Chiara ha detto di aver già fatto una seduta e ha confermato che tale terapia sia "super efficace".

Chiara Ferragni consiglia l'EMDR per chi ha subito un trauma

Chiara Ferragni ha consigliato una terapia per risolvere un trauma subito in passato. Si chiama EMDR. Lei stessa ha subito un grave perdita. Non è dato sapere chi sia la persona in questione, ma l'influencer, moglie di Fedez e mamma del piccolo Leone Lucia, ha dichiarato che per superare il lutto ha iniziato la prima seduta, che sembra aver dato i primi risultati. Nadia Accardi di Grand Hotel ha fatto notare come Ferragni riesca a orientare le scelte e i gusti di 21 milioni di ragazzi in tutto il mondo. Una prova, ad esempio, l'abbiamo avuta alcuni mesi fa, quando è bastata una sua presenza agli Uffizi di Firenze per far lievitare il numero di visite.

In poco tempo, si è registrato un +27% di visitatori , tutti al di sotto dei 25 anni.

L'influencere condivide con i fan un dolore intimo

Chiara Ferragni ha parlato recentemente di salute mentale, confidando alle sue fan un dolore intimo e dando consigli a coloro che hanno subito in passato traumi o violenze, proprio come ha fatto lei.

L'influencer ha dichiarato: "Vado dallo psichiatra già da due anni, perché penso sia utile per conoscermi meglio...". Chiara ha aggiunto che prima di partire per le vacanze si è sottoposta a una seduta di EMDR.

In vacanza con Fedez

Solo qualche mese fa Chiara Ferragni era in vacanza con suo marito Fedez in Sardegna.

I due, nel corso della permanenza sull'isola, si erano scambiati tenere effusioni amore. Sempre da Grand Hotel veniamo a conoscenza di come Ferragni parli con molto entusiasmo dell'EMDR, una terapia che sembra destare molta curiosità a detta del settimanale Grand Hotel.

Spiegazioni sull'EMDR

Intervistata da Nadia Accardi, la dottoressa Elisa Farretta ha spiegato in maniera scientifica cosa sia l'EMDR. Si tratta di un metodo sviluppato dalla psicologa americana Francine Shapiro nel 1987. Viene utilizzato per curare chi soffre di disturbi post-traumatrici da stress, in seguito a una violenza, una strage, un lutto o un terremoto. Sempre la dottoressa Farretta spiega come EMDR sia una sigla che sta per : "Eye Movement Desensitization and Reprocessing".