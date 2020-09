Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda sabato 26 settembre la relazione tra Can e Sanem uscirà allo scoperto a causa di alcune foto pubblicate su un giornale. Questo porterà i genitori della giovane a conoscenza della sua relazione con il fotografo.

Ricordiamo che la soap opera vede come protagonisti Can e Sanem, due giovani molto diversi tra loro ma accomunati da un forte amore.

Anticipazioni DayDreamer, puntata del 26 settembre: la storia tra Can e Sanem viene resa pubblica

Can e Sanem hanno finalmente ripreso la relazione che si era interrotta a causa delle bugie raccontate in passato dalla giovane.

La storia d'amore tra i due, però, crea non pochi problemi ad Aylin, la quale fa di tutto per sabotare la Fikri Harika e il maggiore dei Divit. La giovane, infatti, dopo aver tentato di far andare in fumo la presentazione di Sanem al party aziendale, non perde occasione per attaccare nuovamente la coppia. Nella puntata che andrà in onda sabato 26 settembre i due giovani riusciranno comunque a viversi la loro storia d'amore nella maniera più serena possibile. Durante una sera, però, Aysun vedrà Can accompagnare Sanem a casa e darà il via ad una serie di pettegolezzi nel quartiere sulla famiglia Aydin. Le voci giungeranno anche a Mevkibe e Nihat, i quali litigheranno pesantemente con i responsabili.

A quel punto, preoccupata che la sua storia venga fuori in altro modo, Sanem deciderà di raccontare tutto a sua madre, ma Aylin la precederà. L'ex fidanzata di Emre darà infatti ai giornali la notizia sulla nuova fiamma del proprietario della Fikri Harika e i due finiranno sui giornali. L'intento di Aylin è proprio quello di vendicarsi nei confronti del minore dei Divit per via della sua nuova storia con Leyla.

I genitori di Sanem apprenderanno quindi dai giornali che la loro figlia ha una relazione con Can.

Nuovo palinsesto per DayDreamer: per ora in onda solo il sabato

Dopo vari problemi riguardanti la messa in onda di DayDreamer, Mediaset sembra aver trovato un equilibrio su quando trasmettere la storia d'amore tra Can e Sanem.

La scelta, infatti, sembra essere ricaduta sul sabato, mandando in onda solo una puntata (invece di tre come era successo le scorse settimane). Questa scelta ha tranquillizzato i fans che temevano come la soap fosse completamente eliminata dal palinsesto: serpeggia comunque un po di amaro in bocca per il numero di puntate trasmesse che è diminuito.