Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno, nel doppio appuntamento che andrà in onda su Canale 5 il prossimo sabato 19 settembre, ci saranno tante novità e interessanti colpi di scena. In particolare Sanem e Can si baceranno ed esprimeranno i loro sentimenti. Allo stesso tempo il fotografo darà una promozione alla giovane protagonista e molti suoi dipendenti non la prenderanno affatto bene.

Can e Sanem si scambieranno un bacio appassionato

Negli episodi di sabato 19 settembre, dopo essere stata rinchiusa da Aylin con la complicità di una cameriera, Can aiuterà Sanem a uscire dalla finestra del bagno.

Successivamente il fotografo le dichiarerà tutto il suo amore. Entrambi, infatti, saranno stanchi di essere solo amici. Subito dopo Can sorprenderà la ragazza e la bacerà.

Nel mentre Gamze e Ceyda aspetteranno l'arrivo di Can per proseguire la serata insieme, ma il fotografo invece andrà via con Sanem. L'accompagnerà a casa, ma i due non si accorgeranno che Melahat li sta spiando.

La mattina seguente la parrucchiera andrà da Mevkibe e racconterà quanto avrà visto tra Can e Sanem. La madre di quest'ultima non prenderà bene questi pettegolezzi.

Sanem avrà una promozione sul posto di lavoro

Intanto la campagna pubblicitaria della Compass Sport sarà un successo grazie alle idee di Sanem. Proprio per questo motivo Can deciderà di premiare la ragazza e le affiderà il nuovo ruolo di copywriter.

All'agenzia, però, non prenderanno bene questa promozione, in quanto alcuni riterranno che Sanem non meriti questo nuovo incarico. In particolare Deren penserà che Can si sia lasciato influenzare dai suoi sentimenti per la giovane Aydin. Nonostante ciò, la giovane coppia non darà peso a questi pettegolezzi che circoleranno in agenzia, anzi, decideranno di passare più tempo insieme.

Infatti Can porterà Sanem a pranzo a casa sua e la giovane proverà senza successo a cucinare.

Sanem rivelerà a Can che è il suo primo fidanzato

Trascorrere del tempo insieme servirà ai due anche per fare delle rivelazioni importanti. In particolare, Sanem rivelerà a Can che è il suo primo fidanzato. Per il fotografo sarà una sorpresa molto piacevole.

Nel frattempo alla Fikri Harika Deren proverà a contattare il fotografo per aggiornarlo su alcuni problemi inaspettati. Osman, invece, continuerà la sua carriera di attore e verrà ingaggiato come protagonista di una nuova Serie TV. Il giovane convincerà la troupe a fare delle riprese nel suo quartiere e il regista rimarrà colpito dalla bellezza di questo luogo. In particolar modo rimarrà piacevolmente sorpreso dal negozio di Mevkibe e ciò susciterà la gelosia di Aysun.

In attesa dei nuovi episodi, quelli già trasmessi sono disponibili nella piattaforma gratuita Mediaset play.