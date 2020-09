I due protagonisti della serie tv turca DayDreamer - Le ali del sogno lotteranno per proteggere il loro amore. Sanem Aydin (Demet Özdemir) e Can Divit (Can Yaman), nonostante Huma (Ipek Tenolcay), Polen (Chemistry Gökçe Aytaç) e Yigit (Utku Ates) faranno di tutto per ostacolare la loro relazione, arriveranno a prendere una decisione importante.

L’aspirante scrittrice e il fotografo sempre più sicuri dei loro sentimenti e stanchi di qualsiasi interferenza, avranno intenzione di convolare a nozze. In realtà sarà la sorella di Leyla a suggerire a Can di diventare suo marito il prima possibile.

DayDreamer, trame turche: Huma ai ferri corti con Mevkibe e Nihat

Nei prossimi episodi, Huma e Polen si alleeranno per far allontanare definitivamente Sanem e Can. Tutto comincerà quando la signora Divit inviterà la fisica a riconquistare il suo primogenito, facendogli chiedere di prendere parte ad un progetto fotografico nella penisola balcanica. Can riceverà l’inaspettata proposta lavorativa dalla sua ex fidanzata, proprio quando metterà fine alla sua storia d’amore con Sanem per aver fatto avere il suo profumo ad Enzo Fabbri anche senza la sua approvazione.

Dopo aver fallito, Huma disposta a tutto per separare il figlio dalla sorella di Leyla, organizzerà una cena in un lussuoso locale con Mevkibe e Nihat, i genitori della fanciulla.

Sanem e Can dopo aver assistito ad un vero battibecco tra i propri familiari, stufi di continuare a fare i conti con imprevisti decideranno di sposarsi in fretta.

Can e Sanem si vogliono sposare, Polen e Yigit decisi a far lasciare il fotografo e la sorella di Leyla

A questo punto il figlio maggiore dei Divit si preparerà a mettere al corrente della novità la madre, invece Sanem prima di parlare con i suoi genitori si confronterà con Leyla: quest'ultima nonostante sarà ancora delusa da Emre per via della loro rottura, non potrà non gioire per la sorella.

Per la coppia non sarà affatto semplice annunciare le loro nozze, visto che Huma si rifiuterà di ascoltare il figlio, invece Sanem al momento sceglierà di non dire nulla alla madre ancora furiosa per quanto accaduto durante la serata passata con i Divit.

Successivamente non passerà inosservato l’atteggiamento di Polen e Yigit.

Quest’ultimo approfitterà del fatto di aver assunto la secondogenita degli Aydin nella sua casa editrice, per farle passare meno tempo in compagnia di Can. La fisica, invece, cercherà di convincere di nuovo il suo ex a trasferirsi a Londra con lei, per dare una scossa alla sua carriera. Nel contempo anche Huma non demorderà, infatti sarà sempre più decisa a mettere ancora una volta il bastone tra le ruote a Can e Sanem.