Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca DayDreamer -le ali del sogno, nelle puntate che sono andate in onda in Turchia e che presto arriveranno in Italia su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Can Divit e Sanem Aydin, nonostante i numerosi ostacoli che incontreranno sul loro cammino, decideranno di convolare a nozze. Infatti, secondo quanto riferito dall'attore turco Can Yaman, presto il suo personaggio all'interno della soap turca chiederà alla sua fidanzata di sposarlo e lei dirà di "si" senza esitare nemmeno un secondo.

Huma vorrà separare Can e Sanem

Nelle puntate che prossimamente andranno in onda sui canali Mediaset, la forza dell'amore della coppia formata da Can e Sanem vincerà su tutto e i due decideranno di affrettare i tempi della loro unione, a causa dell'intromissione di Huma, la madre di Can. Infatti, quest'ultima farà di tutto per separare suo figlio dalla sorella di Leyla e spingerà Polen a sedurlo. La modella proporrà a Can un lavoro importante nei Balcani in modo tale da allontanarlo dall'amata fidanzata.

Successivamente, Huma dsto che non riuscirà a separare la coppia organizzerà una cena con i consuoceri, con l’unico tentativo di metterli in difficoltà. Secondo le ultime indiscrezioni, la cena tra la madre di Can e i genitori di Sanem sarà un disastro.

Sanem vuole dire ai suoi genitori che convolerà a nozze con Can

Intanto, Can e Sanem a causa di tutte queste difficoltà decideranno di comunicare alle rispettive famiglie che presto si sposeranno. Le cose però non saranno molto semplici, in quanto dopo la disastrosa cena, i genitori della Aydin potrebbero essere poco convinti della scelta della loro figlia che chiederà consiglio prima a sua sorella Leyla.

Inoltre, Huma non darà modo a suo figlio di raccontare la novità delle nozze.

Polen proverà a convincere Can ad accettare il lavoro nei Balcani

Sempre secondo le ultime anticipazioni, anche Polen ostacolerà le nozze di Can e Sanem. Infatti, la modella dirà al fotografo che dovrebbe accettare il lavoro lontano da Istanbul per fare un salto di qualità nella sua professione.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate di DayDreamer-Le ali del sogno per scoprire ulteriori novità e capire quali saranno gli sviluppi della coppia formata da Can e Sanem. Intanto, per chi volesse recuperare gli episodi precedenti della serie televisiva potrà farlo tranquillamente e in qualsiasi momento, mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play. L' appuntamento con la prossima puntata della soap opera turca è per sabato 3 ottobre su Canale 5.