Le vicende di Can Yaman e Demet Özdemir i due protagonisti della Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno, continueranno a occupare Canale 5 nei weekend. Le anticipazioni dei prossimi episodi, dicono che la vicinanza tra Sanem Aydin e l’editore Yigit (Utku Ates), infastidirà sempre di più Can Divit.

Il fotografo in preda alla gelosia arriverà a rapire la sua ex fidanzata con l’intento di poter chiarire le loro incomprensioni: si tratterà di un sequestro abbastanza divertente che però verrà interrotto in anticipo a causa dell’alleanza di Huma Divit Erdamar (İpek Tenolcay) e Polen (Kimya Gokce Aytac).

In particolare il primogenito di Aziz quando saprà dal fratello Emre (Birand Tunca) che loro madre sta male, non ci penserà due volte a tornare a casa.

DayDreamer, trame turche: Ygit e Polen accusano Can di rapimento

Nel corso delle prossime settimane di programmazione, Sanem dopo essere stata lasciata da Can per aver ceduto il suo profumo a Enzo Fabbri verrà investita da Ygit. Quest’ultimo si rivelerà essere il fratello di Polen, l’ex fidanzata del primogenito di Aziz. L’aspirante scrittrice quando si licenzierà dalla Fikri Harika accetterà di lavorare nella casa editrice appena aperta dal new entry, coinvolgendo anche la sorella Leyla. Quest’ultima approfitterà dell’occasione per prendere le distanze da Emre, ma soprattutto per non avere alcun problema con il suo fidanzato Osman.

Dopo aver seguito un corso di cucina con Ygit, Polen, e Sanem, Can costringerà l’aspirante scrittrice a recarsi con lui in uno chalet in montagna quando cominceranno a discutere. Il gesto del fotografo ovviamente non piacerà affatto alla sua ex fidanzata e al fratello della fisica, visto che oltre ad accusarlo di rapimento faranno il possibile per impedirgli di rimanere da solo con la secondogenita degli Aydin.

Sanem invece anche se sarà ancora furiosa con Can, dopo alcune ore passerà dei bellissimi momenti in sua compagnia.

Huma inganna Emre, il primogenito di Aziz si separa da Sanem a causa della madre

A questo punto Polen chiederà aiuto a Huma, che architetterà uno dei suoi piani per convincere il figlio a tornare a Istanbul.

La signora Divit grazie al finto malore inscenato nel corso della festa organizzata dalla Fikri Harika per la presentazione di una nuova campagna pubblicitaria, farà sapere a Emre di trovarsi in ospedale in osservazione dei medici per via del mal di testa e della nausea. L’ex moglie di Aziz inoltre sottolineerà al suo secondogenito di non far sapere nulla a Can di quanto accaduto e gli farà intendere di essere stata dimessa su sua richiesta.

Ovviamente tutto andrà come previsto, infatti il fotografo quando apprenderà dell’improvviso ricovero della madre non ci penserà due volte a separarsi da Sanem, rendendo felice Polen.