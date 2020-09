Le anticipazioni di DayDreamer-Le ali del sogno evidenziano che nelle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5 Polen tornerà in città e Can deciderà di partire con lei per Londra. Per questo motivo Sanem preferirà rassegnare le sue dimissioni dalla Fikri Harika. La giovane dopo un po' verrà investita da un'automobile e, quando verrà a saperlo, Divit sarà in pensiero per lei, temendo che sia in pericolo di vita.

Sanem e Can di nuovo lontani: arriverà Polen

La storia d'amore tra Can e Sanem subirà una nuova battuta d'arresto a causa dei loschi piani di Aylin e Fabri. Divit finirà addirittura in galera e Sanem, pur di salvarlo, scenderà a patti con il nemico.

La giovane rivelerà all'imprenditore la formula del suo profumo, ma preferirà tenere il fidanzato all'oscuro di tutto. Quando can scoprirà che la sua amata gli ha mentito un'altra volta perderà la pazienza e si allontanerà da lei. Intanto, il ritorno di Polen peggiorerà ulteriormente le cose. Sarà Huma a contattare l'ex fidanzata del figlio per far sì che possa separarlo una volta per tutte da Aydin.

Can preferirà partire per Londra con Polen

Can, dopo la rivelazione di Sanem, sarà convinto che la fidanzata abbia ancora una volta tradito la sua fiducia. Nel frattempo, Huma contatterà Polen e le dirà che lei è l'unica in grado di far ragionare il figlio, portandolo a cambiare idea sui suoi sentimenti per Aydin.

Polen in un primo momento riuscirà nel suo intento, infatti convincerà Can a partire per Londra per dedicarsi ad un nuovo lavoro. Sanem resterà delusa quando apprenderà della decisione dell'ormai ex fidanzato, e lo incontrerà di nuovo per fargli capire che ha agito in quel modo solo per proteggerlo.

Infatti gli spiegherà che solo vendendo il profumo a Fabri ha potuto far sì che lui uscisse di prigione. Aydin dirà anche a Divit che ha la pessima abitudine di scappare ogni volta che sorge un problema tra loro.

Sanem verrà investita da un'auto a tutta velocità

Divit non darà adito alle parole di Sanem, ma in cuor suo comincerà a pensare che ha ragione quando dice che lui fugge via quando ci sono dei problemi di coppia.

Aydin intanto consegnerà ad Emre le sue dimissioni dall'azienda, e successivamente si recherà nel suo rifugio preferito: gli scogli che affacciano sul mare. Mentre rientrerà, ancora scossa per quanto accaduto con Can, non si accorgerà del sopraggiungere di un'automobile che, lanciata a velocità sostenuta, la investirà.

Quando Can verrà a sapere dell'incidente della sua amata correrà in ospedale. Il fotografo infatti avrà paura di averla persa per sempre.