Cambia ancora la programmazione di DayDreamer - Le ali del sogno. Mediaset ha deciso di trasmettere la soap turca con protagonista Can Yaman anche domenica 20 settembre dalle ore 16:23 alle 17:12. Dal giorno 26, invece, le avventure di Can Divit e Sanem Aydin continueranno ad essere in televisione ogni sabato dalle 15:05 alle 16:11 circa.

Dunque, sembra che DayDreamer non prenderà il posto della soap spagnola Il Segreto che continuerà ad andare in onda dal lunedì al venerdì alle 16:20 circa.

DayDreamer, Mediaset la trasmetterà solo il sabato pomeriggio

I telespettatori di DayDreamer - Le ali del sogno avevano chiesto a Mediaset di collocarla al posto de Il Segreto, ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 16:20 alle 17:05 circa.

Una soluzione che sarebbe potuta tornare utile a Canale 5, considerando gli ascolti soddisfacenti raggiunti dalla serie televisiva con Can Yaman.

Il Segreto invece non sta più entusiasmando il pubblico. Ad esempio, le puntate trasmesse su Canale 5 in questa settimana non sono riuscite a superare il 16% di share e spesso sono state sconfitte dal principale rivale di Rai 1, Il Paradiso delle signore. Nonostante ciò, per adesso l'azienda televisiva di Cologno Monzese ha comunque preferito collocare DayDreamer al sabato pomeriggio.

DayDreamer dovrebbe andare in onda fino ai primi mesi del 2021

DayDreamer - Le ali del sogno (titolo originale Erkenci Cus) è andato in onda sul canale televisivo turco Star Tv dal 26 giugno 2018 al 6 agosto 2019.

In Italia, invece, la soap con protagonista Can Yaman è iniziata su Canale 5 il 10 giugno. Tenendo conto delle ultime collocazioni nei palinsesti Mediaset, la serie televisiva dovrebbe terminare nei primi mesi del 2021, salvo ulteriori cambiamenti.

Nel frattempo, Can Yaman è impegnato sul set di una nuova Serie TV intitolata Bay Yanlis che, tradotto in italiano, vuol dire "L'uomo sbagliato".

In questa soap l'attore 30enne è affiancato da Ozge Gurel, conosciuta in Italia per aver rivestito i ruoli di Oyku Acar in Cherry Season-La stagione del cuore, e di Nazli Pinar in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. Non si esclude che questo nuovo progetto televisivo possa approdare sui teleschermi italiani nell'estate del 2021, visto il successo di pubblico che Yaman sta raccogliendo nel nostro Paese.

Anticipazioni DayDreamer di domenica 20 settembre: un ladro irrompe in casa di Mevkibe

Nella puntata di DayDreamer di domenica 20 settembre Osman sarà impegnato a girare una nuova serie tv, mentre Ceyda informerà Can che il signor Mackinnon sarà presente alla cena di lavoro. Divit però non potrà andarci perché avrà un appuntamento galante con Sanem. Nonostante ormai siano fidanzati, la sorella di Leyla non si sentirà ancora pronta a ufficializzare la relazione.

Anche la vita amorosa di Leyla andrà per il meglio, visto che Emre dirà di essere innamorato di lei. Intanto un ladro irromperà in casa dei genitori di Sanem, facendo prendere un grosso spavento a Mevkibe. Leyla cercherà di avvisare la sorella, ma risulterà irraggiungibile perché avrà la batteria del cellulare scarica.

Di conseguenza, la primogenita di Mevkibe si vedrà costretta a chiedere ad Emre di rintracciare Can al rifugio.